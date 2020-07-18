БЕРЛИН, 18 июл /ПРАЙМ/. Германия предоставит дополнительно 3 миллиарда евро в рамках программы помощи бедным странам Международного валютного фонда (МВФ) по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, сообщила в субботу пресс-служба Минфина ФРГ по итогам видеоконференции министра Олафа Шольца с коллегами из стран G20.

"Мы усиливаем еще раз массивно наши международные меры помощи в связи с коронавирусом. Олаф Шольц анонсировал на заседании G20, что Германия выделит дополнительно 3 миллиарда евро для программы МВФ", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Это "мощный сигнал солидарности", заявили в министерстве. Как указано в инфографике, размещенной в Twitter, в 2020-2021 годах Германия предоставит в общей сложности 8,7 миллиарда евро бедным странам для преодоления экономических последствий пандемии.