МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Компания Walt Disney присоединилась к бойкоту Facebook, значительно сократив расходы на рекламу в социальных сетях Facebook и Instagram, сообщает газета Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на исследовательскую компанию отмечает, что в первой половине 2020 года Disney была самым крупным рекламодателем в Facebook. За первые шесть месяцев этого года компания, предположительно, потратила около 210 миллионов долларов на рекламу сервиса потокового вещания Disney+. Теперь Disney присоединилась к сотням других компаний, ранее уже приостановивших размещение рекламы в американской социальной сети.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них — и в других соцсетях.

Несмотря на то, что приостановка рекламы участниками бойкота может нанести компании Facebook значительный ущерб, первоначальная позиция компании не выразила готовность изменить политику социальной сети. Однако позднее руководители Facebook, в том числе Марк Цукерберг, 7 июля инициировали встречу с представителями NAACP, Color Of Change, Антидиффамационной лиги и Free Press, в ходе которой стороны обсудили требования к платформе.