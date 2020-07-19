МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а также не реализованной в установленные сроки (морально устаревшей) продукции СМИ и книжной продукции, списываемой осуществляющими их выпуск и производство организациями, относятся к прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

Однако данные потери относятся на расходы только в пределах 10% от стоимости тиража соответствующего периодического печатного издания или тиража книжной продукции. Законопроектом предлагается этот максимально допустимый объем потерь увеличить до 30%.