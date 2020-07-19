МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 109, до 771 546, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 109 в 84 регионах, в том числе 24,8% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 771 546 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 591, в Свердловской области — 245, в Ханты-Мансийском автономном округе — 237, в Нижегородской области — 218, Санкт-Петербурге — 202.

Также зафиксировано в Алтайском крае — 198, в Иркутской области — 185, в Ямало-Ненецком АО — 182.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Еврейской АО (3) и Ненецком АО (1), Севастополе (1).

За сутки в России выписаны 3 481 человек после COVID-19, за все время выздоровели 550 344 человека.

За сутки умерли 95 человек с коронавирусом, за все время — 12 342.