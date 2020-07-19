БРЮССЕЛЬ, 19 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель назвал увязку субсидирования пострадавших от коронавируса европейских экономик с соблюдением норм правового государства, а также управление создаваемым фондом восстановления и объем антикризисного пакета основными неурегулированными до сих пор вопросами на проходящем третий день в Брюсселе саммите Европейского союза.

Первый на фоне пандемии коронавируса очный саммит ЕС проходит третий день в Брюсселе. Первоначально запланированная на два дня встреча в верхах затянулась из-за невозможности европейских лидеров прийти к единому мнению по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.

Речь идет о плане восстановления в 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года. Также на саммите обсуждается финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.

"У председателя Евросовета сложная задача. За семь лет я с трудом могу вспомнить такие противоположные позиции. Остается прояснить три важных пункта: сумма — нам нужен и бюджет, и помощь, которые отвечали бы ожиданиям и потребностям, также управление помощью — те, кто являются донорами, не хотят "подписывать незаполненный чек", хотят иметь право слова", — сказал Беттель во время пресс-подхода.

По его словам, неразрешенным и одним из наиболее принципиальных вопросов остается также вопрос увязки субсидий из общего бюджета с соблюдением принципов правового государства. "Мы либо договоримся по нему сейчас, либо — что делать — придется его обсуждать дальше", — сказал премьер Люксембурга.

Он посетовал, что в 2020 году некоторым европейским лидерам приходится напоминать об общеевропейских ценностях. "Грустно напоминать в 2020 году, что ЕС — это, прежде всего, права и ценности, которые играют важнейшую роль. Нельзя допускать, чтобы ценности, которые являются основой, хребтом ЕС, ставились некоторыми под сомнение. Европа — это не магазин, где мы выбираем, Европа – это, прежде всего, ценности, которые мы защищаем", – напомнил премьер Люксембурга.

При этом Беттель подчеркнул, что сложные решения требуют солидарности. "Конечно, такие решения должна принимать не одна страна, а мы все вместе… Солидарность очень важна для нас всех, ведь, если рухнут одни страны, это скажется и на других", — указал он.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразили недовольство в связи с планами увязать субсидирование стран ЕС из фонда восстановления с соблюдением ими норм правового государства. Венгрия и Польша заявили, что не поддержат такой механизм, поскольку не хотят считать себя связанными подобными обязательствами и не приемлют подобного рода "наказаний".