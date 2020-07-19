БРЮССЕЛЬ, 19 июл /ПРАЙМ/, Мария Князева. Лидеры 27 стран Евросоюза собрались на совместный ужин в рамках третьего дня саммита после многих часов переговоров отдельными группами по вопросам создания фонда восстановления экономики ЕС от глубочайшего кризиса, а также по формированию многолетнего общего бюджета, сообщил Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Ужин саммита начался с участием 27 стран ЕС", — написал он в Twitter.

Ранее Лейтц сообщал, что глава Евросовета встречался с отдельными группами лидеров стран.

Руководство Евросоюза пытается преодолеть разногласия по поводу создания фонда, необходимого для поддержки экономики в кризисе, вызванном коронавирусом, а также по формированию многолетнего финансового плана ЕС, из которого затем будут составляться ежегодные общие бюджеты союза.

Саммит по этим вопросам должен был завершиться в субботу, однако переговоры не дали окончательного результата и встреча была продлена на воскресенье.

В ночь на воскресенье агентство Франс Пресс писало, что саммит зашел в тупик и пролонгирован, поскольку страны были не в силах преодолеть сопротивление со стороны Нидерландов и ряда других "бережливых" стран по поводу вопросов, касающихся фонда восстановления экономики ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал, чтобы государства сохранили за собой право окончательного одобрения финансирования из антикризисного фонда. Он отмечал, что надзор ЕС необходим, чтобы обязать такие страны, как Испания и Италия, реформировать свою экономику, чтобы они могли лучше справляться с будущими кризисами, писало тогда агентство.