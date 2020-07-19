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МИНСК, 19 июл /ПРАЙМ/. Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович сообщил, что вице-премьеры стран Евразийского экономического союза 20 июля обсудят в Москве стратегию евразийской интеграции, которую планируется представить на утверждение в ноябре главам государств.

"Буквально в понедельник, 20-го числа, мы собираем вице-премьеров всех в Москве и будем по каждому пункту (проекта стратегии – ред.) идти: "да-нет", "да-нет", для того чтобы выносить на уровень премьер-министров и в ноябре планируется на уровень глав государств. Я не исключаю, что один-два, наверное, вопроса потребуют принятия (решения – ред.) на уровне глав государств", — сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Отвечая на вопрос, согласован на данный момент ли пункт о тарифе на прокачку газа в союзе, он сказал: "Пока нет".

Мясникович добавил, что "19 мая, когда собирались главы государств, они практически поддержали все, за исключением одного вопроса, который был ключевым для Беларуси и Армении, — это тариф на прокачку газа". Председатель коллегии ЕЭК отметил, что "сейчас готовится международный договор, который вступит в силу с 1 января 2025 года, об общем рынке газа, транзита, тарифа за транзит". "Самое главное, чтобы это был не дискриминационный подход", — подчеркнул он.

Подводя итоги прошедшего в пятницу в Минске заседания межправсовета ЕАЭС, Мясникович высказал удовлетворение, что удалось найти приемлемые решения по ряду спорных вопросов. Например, по его словам, в части решения РФ о введении с 20 января 2021 года маркировки молочной продукции стороны "договорились о некоем переходном периоде, который позволил бы оптимизировать решения, чтобы молочная группа товаров была легальной на рынке РФ". Также Мясникович рассказал, что достигнута договоренность с Россией об учете ею при определении доли локализации промышленной продукции с целью ее свободного обращения на рынке объема добавленной стоимости, не только созданного в РФ, но и в других государствах ЕАЭС.

"Мы инициировали создание специального комитета, который будет рассматривать чувствительные (спорные – ред.) позиции… чтобы не порождались барьеры. Страны все равно будут стремиться поддержать отечественного товаропроизводителя, отстаивать интересы своего государства. И это правильно. Но надо смотреть, чтобы это не наносило ущерб партнеру по ЕАЭС", — добавил он.

В пятницу премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что на заседании межправсовета ЕАЭС в Минске одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подписание этого документа главами государств ожидается в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета осенью в Минске.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.