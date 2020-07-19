ВАШИНГТОН, 19 июл /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что может отклонить очередной стимулирующий пакет для американской экономики, если там не будет предусмотрено снижение налога на заработную плату.

"Я хочу увидеть его. Я готов рассмотреть возможность не подписывать его, если там не будет снижения налога на зарплату", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

Законопроект о четвертом пакете поддержки, как ожидается, будет представлен на предстоящей неделе. Ранее конгресс принял законы о поддержки экономики в общей сложности на 2,9 триллиона долларов. США столкнулись с рекордным спадом ВВП и ростом безработицы на фоне эпидемии коронавируса.