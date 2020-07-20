МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Россия лидирует среди европейских стран по количеству построенных квартир за прошедшие три года, в среднем на каждого россиянина в стране приходится по одной комнате, свидетельствует исследование РИА Новости.

Согласно результатам исследования, в России за последние тир года было построено более 3,3 миллиона новых квартир. В пересчете на 10 тысяч человек получается 227 квартир. Это самый большой показатель среди проанализированных 29 стран Европы. В целом можно говорить об этапе строительства отдельного жилья в России, то есть сейчас строится очень много квартир, хотя зачастую они небольшой площади и с малым количеством комнат, сообщают составители рейтинга.

Исследование подготовлено по данным Росстата, Евростата и статкомитетов отдельных стран Европы. В качестве основного индикатора объемов строительства выступает оценка количества квартир, построенных за последние три года (2017-2019), в пересчете на душу населения. Оценка количества комнат в составе жилого фонда на душу населения производилась на основе данных 2018 и 2019 годов.

Вторую строчку в рейтинге заняла Австрия с результатом 207 квартир на 10 тысяч человек. Третью строчку занимает Казахстан, у которого сфера строительства во многих аспектах показывает схожую с российской динамику. В этой стране объем строительства новых отдельных жилых помещений находиться на уровне 181 квартира на 10 тысяч человек, то есть примерно на 20% меньше российского результата. Также в первую пятерку по объемам строительства входят две северные страны с достаточно сильными экономиками: Финляндия и Ирландия. У замыкающей первую пятерку Ирландии за последние три года было построено 173 квартиры на 10 тысяч человек.

В целом лидеры достаточно сильно опережают страны, которые замыкают таблицу, указывают исследователи. Так, наблюдаемая разница между странами практически десятикратная. На последней позиции в рейтинге расположилась Италия, в которой, по оценкам экспертов, за последние три года построено всего лишь 26 квартир на 10 тысяч населения, что 8,5 раз меньше, чем в России. Слабый результат Италии определяется тремя факторам, во-первых, достаточный объем текущего жилого фонда, во-вторых, исторически слабыми объемами строительства в городах из-за исторической застройки, а в-третьих, Италия по-прежнему восстанавливается после долгового кризиса, который начался еще в 2008 году, ведь до него объемы строительства в Италии были в пять раз больше.

Предпоследнюю строчку занимает также проживающая непростое десятилетие Греция. Эта страна символически опередила Италию (27 квартир против 26 квартир на 10 тысяч человек). Также близкий к главным аутсайдерам результат показала Португалия (34 квартиры на 10 тысяч человек). Три страны на последних строчках рейтинга – это государства, пострадавшие из-за долгового кризиса 2010 года. Испания заняла шестое место с конца и находится примерно на уровне Словении и Латвии по удельному количеству строительства квартир.

Большое число непосредственно соседствующих с Россией стран показали очень близкие результаты. Польша, Белоруссия, Эстония, Литва и Украина расположились подряд на местах с 8-го по 12-е. И если Польша с результатом 159 квартир на 10 тысяч человек отстает от России примерно на 30%, то Украина, замыкающая эту группу, отстает от российского результата почти в два раза.

ОТДЕЛЬНАЯ КОМНАТА

Исследователи отметили, что несмотря на большое количество построенных квартир, количество комнат не является таким значительным. По оценкам составителей рейтинга, лишь в 2018 году количество отдельных жилищ (квартир и домов) превысило в России количество семей. То есть теоретически каждая семья может теперь жить в отдельном жилье. Именно на такой запрос в большей степени была настроена российская строительная индустрия в последние годы, поэтому строилось достаточно много небольших квартир и даже студий.

Если обратиться к статистике количества комнат на душу населения, то Россия будет в конце списка. То есть размеры российских квартир небольшие как по площади, так и по количеству комнат.

У пяти лидирующих стран (Ирландия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Великобритания) в среднем на одного жителя страны приходится более двух комнат. Еще в 13 из 29 исследованных государств количество комнат в среднем на человека колеблется от 1,5 до 1,9.

Россия же с результатом 1,1 комната в среднем на человека (такой же результат у Польши, Румынии, Словакии и Белоруссии) опережает лишь Украину и Казахстан.

СПРОС НА НОВОСТРОЙКИ

Скорее всего, в среднесрочной перспективе вместе с удовлетворением основного спроса на отдельные квартиры в России все больше будет расти спрос на улучшение жилищных условий, указывают составители рейтинга. Очевидно, что старое жилье очень сложно переделать, увеличив площадь или количество комнат. Поэтому спрос будет предъявляться на новые квартиры с большими метражами и количеством комнат. Кроме того, карантин из-за пандемии коронавируса сделал такой запрос еще более актуальным, так как люди стали проводить в своих квартирах намного больше времени. Вместе с продолжением развития ипотеки и снижением ставок по ней такой запрос может стимулировать увеличение объемов строительства в 1,5 раза относительно текущего результата.

Статистика Росстата указывает, что за последние пять лет в России было построено 400 миллионов квадратных метров жилья, а за последние 10 лет — 742 миллиона квадратных метров. Для сравнения в последней самой успешной для строительства пятилетке в РСФСР было построено 343 миллиона квадратных метров жилья. Эти цифры выглядят достаточно внушительно, однако в пересчете на каждого человека в стране российской стройиндустрией сейчас в среднем строится примерно 0,5 квадратного метра на человека в год.

Авторы исследования указывают, что при озвученных данных Россию нельзя назвать хорошо обеспеченной жильем страной: если обращаться к опыту других государств, то можно отметить, что развитым странам для накопления своего большого фонда жилой недвижимости потребовались десятилетия, а порой даже столетия при относительно неплохих объемах строительства; поэтому быстрого исправления ситуации ждать не стоит, ведь даже при сверх усилиях в масштабах страны построить очень много жилья за короткий срок нельзя.