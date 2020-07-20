БРЮССЕЛЬ, 20 июл /ПРАЙМ/, Мария Князева. Саммит ЕС вновь прерван, однако совещание планируют возобновить текущей ночью, свидетельствует сообщение в Twitter Баренда Лейтца, пресс-секретаря главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Председатель Евросовета просит перерыв", — написал он.

Исходя из его сообщения, пауза может завершиться вскоре после полуночи по брюссельскому времени (01.00 мск).

Лидеры уже третий день пытаются договориться о параметрах создаваемого в Евросоюзе фонда восстановления экономики от глубочайшего кризиса, а также о многолетнем финансовом плане, из которого затем будут составляться ежегодные бюджеты ЕС в 2021-2027 годах.