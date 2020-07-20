ХАБАРОВСК, 20 июл /ПРАЙМ/. Хабаровский край, который за два года опустился в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата с 18-го на 63-й место, намерен усилить взаимодействие с бизнесом и экспертами, а также актуализирует план "Быстрых побед" для улучшения ситуации, сообщается на сайте правительства региона в понедельник.

Ранее сообщалось, что в 2018 году при прежнем главе региона Вячеславе Шпорте Хабаровский край стал 18-м в рейтинге. В сентябре этого же года по итогам выборов главой региона стал Сергей Фургал, и уже в следующем году Хабаровский край выбыл из топ-20 регионов рейтинга АСИ, опустившись на 39-ю позицию. В 2020 году регион занял 63-е место.

Как сообщает правительство края, власти региона обсуждали эту ситуацию на заседании президиума краевого совета по предпринимательству. Участие в нем приняли руководитель представительства АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в ДФО Ольга Курилова, руководители деловых объединений, члены правительства края.

"Оценив ситуацию, главной своей задачей считаем усиление взаимодействия с деловым и экспертным сообществом, федеральными органами власти, Агентством стратегических инициатив. Перспективу видим в проведении публичных аудитов работы сервисов и услуг для бизнеса. Также, отдельной проработки требует каждый показатель. Для этого у нас есть инструмент – план "Быстрых побед". И здесь для нас очень важно участие бизнеса и экспертов в его актуализации, а также в оценке результатов исполнения", – приводятся в сообщении слова министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максима Тарасова.

Отмечается, что край участвует в рейтинге с 2015 года. Рейтинг 2020 года показал снижение оценок бизнеса по направлениям "институты для бизнеса", "поддержка малого предпринимательства" и "инфраструктура и ресурсы".

"Катастрофических показателей нет. Безусловно, есть над чем работать. Это касается и административного давления, опрос показал, что в среднем контрольно-надзорные органы запрашивают по три дополнительных документа — самый высокий показатель на Дальнем Востоке. Но Хабаровский край был в двадцатке лидеров и знает, как надо работать", — приводятся в сообщении слова Куриловой.

По данным министерства инвестиционного развития края, план "Быстрых побед" по улучшению инвестклимата края на 2019-2020 годы направлен на совершенствование регуляторных процедур (услуг для бизнеса). Он охватывает все 44 показателя Национального рейтинга, а также внерейтинговые показатели. По итогам 2019 года уровень реализации плана составил 96,1%; по состоянию на 30 апреля 2020 года — 35,2%.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями. Рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.