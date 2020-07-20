МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5 940, до 777 486, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 940 в 85 регионах, в том числе 26,2% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 777 486 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 578, в Ханты-Мансийском автономном округе — 236, в Свердловской области — 234, в Санкт-Петербурге — 195, Нижегородской области — 191,.

Также зафиксировано в Алтайском крае — 191, в Иркутской области — 178, Мурманская область — 172, в Ямало-Ненецком АО — 155.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Чукотском АО (2) и Ненецком АО (2), Еврейской АО (1).

За сутки в России выписаны 3 258 человек после COVID-19, за все время выздоровели 553 602 человека.

За сутки умерли 85 человек с коронавирусом, за все время — 12 427.