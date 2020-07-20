МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование причин аварийного приводнения самолета с пассажирами на Байкале в Ольхонском районе Иркутской области, сообщила комиссия.

Легкомоторный самолет с пассажирами в минувшую пятницу аварийно сел на воду озера Байкал. По предварительной информации Байкальского поисково-спасательного отряда, во время аэроэкскурсии у самолета отказал двигатель. На борту самолета находились четыре человека: пилот и три пассажира. Очевидцы доставили пассажиров на частном транспорте в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы их жизни нет.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении МАК.