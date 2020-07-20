МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Семь граждан России находятся на танкере Curacao Trader, захваченном пиратами в Гвинейском заливе, сообщили в посольстве РФ в Нигерии.

По данным портала компании Dryad Global, нападение пиратов произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того. Интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером, сообщил, что пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера.

"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно "Curacao Trader" 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", — говорится в сообщении посольства в Facebook.