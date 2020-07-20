МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Говорить о вакцинации от коронавируса в России пока рано, поскольку еще нет ни одной готовой вакцины, но есть весьма обнадеживающие результаты экспериментального использования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Она действительно существует, и действительно на выходе несколько вакцин, об этом наши медицинские власти уже сообщали. Действительно, несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования, некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты этого экспериментального использования. Вместе с тем, пока нету ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации, нужно дождаться завершения и уже официального утверждения этой вакцины", — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что вакцина будет в первую очередь доступна для тех, кто больше всего нуждается в ней – это люди из групп риска.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.