 

МОСКВА, 20 июля. — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) -0,2% -0,1%
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
5:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА Филлипа Лоуи
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) -22% 12,5%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь) 0,1%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май) -26,4% 20%
16:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
16:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -8,322 млн барр

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB РусГидро — операционные результаты за 2кв и 1П2020
RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 2кв2020 и телеконференция менеджмента

 

 

 