ЕРЕВАН, 20 июл /ПРАЙМ/. Три компании с российским капиталом вошли в десятку крупнейших налогоплательщиков Армении за первое полугодие 2020 года, сообщается на сайте комитета по госдоходам.

По данным ведомства, в списке тысячи крупнейших налогоплательщиков "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", занимает второе место. Компания в январе-июне 2020 года выплатила в госбюджет 25,9 миллиарда драмов (53,8 миллиона долларов).

ОАО "ГеоПроМайнинг Голд" расположилось на четвертой строчке с 12,7 миллиарда драмов (26,4 миллиона долларов), выплаченных в виде налогов и пошлин.

Девятое и десятое места занимают соответственно "МТС Армения" и ЗАО "Электрические сети Армении", крупнейшим акционером которого является "Ташир капитал". Компании выплатили в бюджет в январе-июне 6,93 миллиарда драмов (14,36 миллиона долларов) и 6,88 миллиарда драмов (14,26 миллиона долларов) соответственно. В первую двадцатку входит также ООО "Трансгаз" — дочерняя компания ЗАО "Газпром Армения", выплатившая в первом полугодии в госбюджет Армении 3,31 миллиарда драмов (6,9 миллиона долларов).

Больше всего налогов и пошлин в январе-июне — 26,33 миллиарда драмов (54,5 миллиона долларов) — выплатила компания "Гранд Тобако"

В целом, согласно данным комитета по госдоходам, тысяча крупнейших налогоплательщиков пополнила бюджет страны в первом полугодии 2020 года на 492, 66 миллиарда драмов (1,02 миллиарда долларов) против 511 миллиардов драмов (1,058 миллиарда долларов) за тот же период 2019 года.