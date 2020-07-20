БРЮССЕЛЬ, 20 июл /ПРАЙМ/. Затянувшийся на четыре вместо двух дней саммит лидеров Евросоюза возобновился в Брюсселе почти в 21.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

"Добрый вечер и добро пожаловать на Евросовет по многолетнему бюджету и фонду восстановления. Президент только что начал пленарное заседание c 27 лидерами", — написал в Twitter пресс-секретарь Шарля Мишеля.

Изначально планировалось, что заседание стартует в 16.00, однако затем начало несколько раз переносилось из-за продолжавшихся телефонных консультаций Мишеля. Перед началом пленарных обсуждений Мишель сообщил, что подготовил новое предложение по главной теме саммита – пакету восстановления европейской экономики, которое стало результатом трехдневной совместной работы.

Согласно проекту документа, поступившему в распоряжение журналистов, в своем новом предложении Мишель хочет снизить с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро объем субсидий в создаваемом фонде восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, общей суммой в 750 миллиардов евро. При этом сумма займов составит 360 миллиардов вместо 250.

Таким образом, президент Евросовета пошел на уступки лидерам "бережливой четверки" (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.

Согласно предложению главы Евросовета, 70% средств фонда восстановления должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть использованы в 2023 году. Погашение общеевропейского долга по этому фонду должно быть завершено до 31 декабря 2058 года. В предложении также сохраняется озвученный ранее объем многолетнего финансового плана союза на 2021-2027 годы в 1,074 триллиона евро. Кроме того, странам нетто донорам (Германия, Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция) предполагается предоставить скидки или возврат части взносов из общеевропейского бюджета.