ЛОНДОН, 20 июл /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) приобрела 10% акций немецкой компании CureVac, чтобы совместно работать над созданием вакцин и лекарственных препаратов от потенциально опасных инфекционных заболеваний, об этом в понедельник сообщила британская фармкомпания.

GSK инвестирует 130 миллионов фунтов стерлингов в активы германской компании, чтобы начать "стратегическое сотрудничество по исследованию, разработке, производству и продаже" вакцин и моноклональных антител. Планируется, что фармкомпании изучат возможности технологии матричной РНК (мRNA) применительно к возбудителям различных инфекционных заболеваний, которую широко применяет CureVac. При этом разработка вакцины от коронавируса и бешенства не входят в заключенное соглашение.

"Развитие технологий вакцинации и лечения на основе мRNA сыграет роль в дальнейшем противодействии будущим пандемиям", — считают в GSK.

Фармацевтическая компания GlaxoSmithKline была основана в 2001 году в Великобритании в результате слияния компаний GlaxoWellcome и SmithKline Beecham. Штаб-квартира находится в Брентфорде.