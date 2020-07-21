УФА, 21 июл /ПРАЙМ/. Уфимское моторостроительное производственное объединение (входит в ОДК Ростеха) поставляет узлы для авиадвигателей производства Pratt&Whitney Canada, рассматривается вопрос об увеличении объемов, сообщил журналистам управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.

"Мы давно ведем работу с компаний Pratt&Whitney Canada по поставке деталей и узлов для двигателей данной компании. Работа эта началась в 2009 году, и сегодня мы вышли на достаточно хорошие объемы. Точные цифры называть не могу, но мы выросли в объеме поставок примерно в пять раз", — сказал Семивеличенко.

Он добавил, что специалисты из Pratt&Whitney Canada до пандемии часто приезжали на завод и находятся в постоянном контакте с представителями российского предприятия. "Наши партнеры проявляют большую заинтересованность в расширении сотрудничества с ОДК-УМПО, есть хороший потенциал для развития в этом направлении", — сказал директор завода.