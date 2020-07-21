21 июля (Dow Jones). Цены на серебро в понедельник закрылись с повышением по итогам девятой из последних 12 сессий, достигнув почти четырехлетнего максимума, поскольку инвесторы стремились вкладываться в драгоценные металлы на фоне экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.

Ближайшие фьючерсы на серебро на COMEX прибавили 2,2%, достигнув 20,124 доллара США за тройскую унцию, что является максимальным уровнем закрытия с августа 2016 года. С начала июля котировки прибавили 8,5%, восстановившись на 71% с минимумов, достигнутых в середине марта. Цены на золото тоже достигли многолетних максимумов за счет спроса на активы-убежища.

Ближайшие фьючерсы на золото выросли в цене на 0,4%, до 1815,90 доллара за унцию, что является самым высоким уровнем закрытия с сентября 2011 года. Теперь котировки на 4% ниже рекордного максимума, достигнутого в 2011 году.

Золото и серебро обычно пользуются спросом у инвесторов, когда те обеспокоены перспективами мировой экономики и ищут альтернативу акциям и облигациям. При этом участники рынка, которые ожидают, что экономическое восстановление в ближайшие годы будет неровным, тоже приобретают драгоценные металлы. Крайне низкая доходность облигаций также оказывает поддержку котировкам, поскольку делает золото и серебро, не приносящие процентного дохода, более привлекательным вложением относительно долговых бумаг.

Некоторые аналитики полагают, что масштабные программы стимулирования, реализуемые центральными банками мира, постепенно приведут к ускорению инфляции и обесцениванию денежных средств, и это усилит роль золота и серебра в качестве активов, сохраняющих свою стоимость в долгосрочной перспективе.

В последнее время серебро росло в цене быстрее, чем золото, после того, как на протяжении многих лет наблюдалась обратная ситуация. За последние несколько недель трейдеры существенно нарастили длинные позиции по серебру, которое имеет множество применений в промышленности, в частности, в производстве электроники и солнечных панелей, поэтому возобновление работы заводов в Китае и рост цен на цветные металлы, такие как медь, тоже оказывают поддержку котировкам драгоценного металла.

"Серебро уже на протяжении нескольких месяцев пользуется большей популярностью, чем золото", — заявили аналитики Commerzbank, указывая на масштабный приток средств в серебряные биржевые фонды.

Согласно данным FactSet, за прошедший месяц инвесторы вложили примерно 675 млн долларов в паи биржевого фонда iShares Silver Trust.

Акции компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов, тоже стремительно растут, ввиду чего паи фонда Global X Silver Miners ETF с начала года подорожали примерно на 30%.

При этом некоторые аналитики опасаются, что котировки серебра могут резко развернуться вниз, поскольку известны своей волатильностью, и позитивные новости о восстановлении мировой экономики или прогрессе в создании вакцины от коронавируса могут навредить ценам на драгоценные металлы.

Кроме того, недостаточно высокие темпы роста цен в США могут заставить инвесторов сократить вложения в золото, используемые для хеджирования инфляционных рисков.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ