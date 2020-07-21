БРЮССЕЛЬ, 21 июл /ПРАЙМ/. Лидеры Европейского союза смогли достичь согласия по фонду восстановления европейской экономики и многолетнему финансовому плану, написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

"Соглашение достигнуто!" — сообщил президент Евросовета.

"У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее", — написала в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес

Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит ЕС завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры в течение четырех дней вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.

Перед началом пленарного заседания глава Евросовета сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.

Ожидается, что итоги будут официально обнародованы главами Евросовета и Еврокомиссии по окончании пленарного заседания.