Евросовет согласовал фонд восстановления и многолетний финансовый план - Мишель
БРЮССЕЛЬ, 21 июл /ПРАЙМ/. Лидеры Европейского союза смогли достичь согласия по фонду восстановления европейской экономики и многолетнему финансовому плану, написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
"Соглашение достигнуто!" — сообщил президент Евросовета.
"У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее", — написала в Twitter премьер Бельгии Софи Вильмес
Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит ЕС завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры в течение четырех дней вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.
Перед началом пленарного заседания глава Евросовета сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.
Ожидается, что итоги будут официально обнародованы главами Евросовета и Еврокомиссии по окончании пленарного заседания.
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