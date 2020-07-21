МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал историческим для Европы день заключения сделки по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану,

"Исторический день для Европы", — написал Макрон в Twitter.

Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит Европейского союза завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры в течение четырех дней вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.

Перед началом пленарного заседания глава Евросовета сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.