БРЮССЕЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Принципы правового государства, а также общеевропейские ценности и климатические задачи впервые увязаны с финансированием ЕС в ходе завершившегося во вторник саммита Евросоюза, заявил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель. Меркель заявила, что довольна итогами переговоров в Брюсселе

"Мы приняли решение, что государство права, наши общие ценности, климатические задачи должны быть учтены, и они были учтены в принятых нами решениях", — сказал Мишель.

Европейские лидеры в течение четырех дней вели переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом поддержки европейской экономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС. Страны договорились сохранить предложенный фонд восстановления в объеме 750 миллиардов евро, а также многолетний финансовый план размером 1,074 триллиона евро.

Ранее Венгрия и Польша выступили категорически против увязывания соблюдения норм правового государства с выделением финансирования в рамках фонда восстановления.