МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Цена на золото достигла во вторник утром уровня в 1820 долларов за тройскую унцию, так как опасения по пандемии продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл, несмотря на новости о вакцине, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,23%, или на 4,25 доллара — до 1821,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,75% — до 20,747 доллара за унцию.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире продолжает увеличиваться. Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), общее число случаев заражения в мире превысило 14,3 миллиона человек, число жертв — 600 тысяч. Количество новых случаев заражения в США за сутки остается выше 60 тысяч, согласно данным университета Джонса Хопкинса.

При этом новости об испытаниях вакцины от COVID-19 не смогли заметно сдержать спрос на золото. Как сообщил ранее британский медицинский журнал The Lancet, вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.

Традиционно золото является более надежным активом, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальных рисков и неопределенности. Несмотря на меры поддержки со стороны властей и регуляторов крупных мировых экономик, а также продолжающуюся разработку вакцины, прогнозы по последствиям пандемии остаются неопределенными.