МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минэнерго ожидает снижения добычи нефти в России в 2020 году на величину до 10%, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

"В 2020 году в связи с изменением мировой конъюнктуры сокращение добычи в этом году может составить примерно до 10%", — сказал Сорокин в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.

Минэнерго РФ ожидает в 2020 году снижения показателей по производству нефти, газа, угля и выработки электроэнергии по сравнению с 2019 годом, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Очевидно, что этот год станет особенным. Мы ожидаем, что по результатам года будут более низкие показатели по объемам добычи нефти, газа, выработке электроэнергии, производство угля. Хотя динамика сегодня положительная, но в целом за счет того спада, который был в первом квартале, полугодии, мы видим, что до конца года показатели все-таки будут ниже прошлогодних", — сказал Новак.

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