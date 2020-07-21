МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Финансовое ведомство выступило с рядом предложений по новому бюджету РФ. В частности, предлагается сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) в 2021-2023 годах на 5%, а также отказаться от индексации окладов государственных служащих.

Как следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте Минфина, это одна из мер по уточнению бюджетных расходов для сбалансированности федерального бюджета на 2021-2024 годы.

В документе не сказано, сколько денег удастся сэкономить, если пропустить индексации зарплат чиновников в 2021 году.

Как следует из письма главы Минфина Антона Силуанова ведомствам-распорядителям бюджетных средств, подход к трехлетнему расчету ассигнований из бюджета был рассмотрен на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 7 июля, пишет РБК.

Речь идет о снижении расходов на оборону примерно на 225 млрд рублей. Также Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд рублей за счет отказа от выплаты дотаций бюджетам регионам за выполнение губернаторами KPI.