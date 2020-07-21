МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5 842, до 783 328, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 842 в 81 регионе, в том числе 24,2% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 783 328 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 602, в Ханты-Мансийском автономном округе — 228, в Свердловской области — 227, Нижегородской области — 196, Санкт-Петербурге — 189.

Также зафиксировано в Алтайском крае — 185, в Иркутской области — 181, в Ямало-Ненецком АО — 178, Мурманская область — 172.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Чечне (10), Магаданской области (7) и Еврейской АО (2).

За сутки в России выписаны 8 782 человека после COVID-19, за все время выздоровели 562 384человека.

За сутки умерли 153 человека с коронавирусом, за все время — 12 580.