МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года в размере 13,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Из этой суммы рекомендовано направить 12,8 миллиардов рублей в пользу единственного акционера "Атомэнергопрома" — госкорпорации "Росатом", а 752,2 миллиона рублей — в пользу Российской Федерации в лице Минфина.

Чистая прибыль "Атомэнергопрома" за первые шесть месяцев 2020 года по РСБУ выросла 2,5 раза, до 49,1 миллиарда рублей.

"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.