ЛОНДОН, 21 июл — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Великобритания планирует с апреля 2023 года почти полностью перевести налогоплательщиков на подачу налоговых деклараций в электронном виде, говорится в сообщении министерства финансов страны.

Изменения вводятся в рамках поэтапной программы по цифровизации налоговой системы, начавшейся в 2019 году. В настоящее время компании с оборотом более 85 тысяч фунтов стерлингов отчитываются перед налоговой в электронном формате, малый бизнес и самозанятые граждане могут подавать декларации как в электронном, так и в бумажном виде.

Ожидается, что с апреля 2022 года программа будет распространена на все компании с оборотом менее 85 тысяч фунтов, а с апреля 2023 она будет применяться к налогоплательщикам, чьи налоги на прибыль или собственность превышают 10 тысяч фунтов стерлингов в год.

По данным британской налоговой службы, в цифровом формате сейчас отчитываются более 1,4 миллиона налогоплательщиков.