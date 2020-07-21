ЛОНДОН, 21 июл – ПРАЙМ. Правительство Великобритании приняло решение о повышении зарплат врачам, учителям, полицейским, военнослужащим, работникам судов и системы исполнения наказаний на фоне усилий, приложенных ими в борьбе с пандемией коронавируса, сообщило во вторник британское министерство финансов.

По данным ведомства, прибавку к зарплате получат около 900 тысяч работников бюджетной сферы. Самое высокое повышение оплаты труда ожидается у учителей и врачей – на 3,1% и 2,8% соответственно. Жалование полицейских и работников тюрем вырастет на 2,5%, военнослужащих и работников судебной системы – на 2%.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак, комментируя повышение зарплат, отметил, что в последние месяцы, когда шла борьба с коронавирусом, работники госсектора еще раз доказали, что "вносят жизненно важный вклад в страну" и что страна может полностью положиться на них.

"Вознаграждения за этот год отражают огромные усилия, предпринимаемые представителями государственного сектора в ответ на беспрецедентные проблемы, с которыми столкнулась страна во время вспышки COVID-19", — заявил он.