МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Санаторно-курортные учреждения начали работу в большинстве регионов России, но их заполняемость пока ниже, чем могла бы быть, сообщил РИА Новости медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов.

"Сейчас санатории начали работу в большинстве российских регионов. Сезон стартует не так быстро, как бы того хотелось. Нужно понимать, что для многих санаториев в нашей стране лето не всегда связано с пиком загрузки, и в здравницы чаще едут в весенне-осенний период. Летом же традиционно поток отдыхающих отправляется в южные морские регионы, чаще выбирая пляжный отдых. Это мы наблюдаем и сейчас", — сказал собеседник агентства.

Данилов отметил, что лечебницы Краснодарского края лидируют по загрузке, но и они пока отстают от отелей своего региона и ожидают пика в августе.

"Чуть медленнее нарастает загрузка в Крыму, в Кавказских минеральных водах, в Калининградской области и на Алтае. По остальным регионам старт взят, но пока очень медленный", — уточнил он.

Такое отставание эксперт объяснил необходимостью предоставления справки об отсутствии контактов с инфицированными COVID-19, которые должны выдаваться в поликлиниках по месту жительства.

"Получение таких справок стало довольно сложной процедурой, с чем связан некоторый процент отказов от поездок. Ограничивающим фактором являются также требования по соблюдению социальной дистанции и к заполнению номеров", — считает собеседник агентства.