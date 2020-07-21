МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказался исключить из конкурсной массы признанного банкротом бизнесмена Максима Финского, бывшего топ-менеджера "Норильского никеля", половину его подмосковного имения в Одинцовском районе, следует из опубликованного определения суда.

Скрывающийся с 2015 года в США Финский просил исключить из числа имущества, подлежащего продаже для расчетов с кредиторами, 50%-ные доли жилого дома и двух земельных участков в деревне Немчиново. По заявлению должника, этот дом является его единственным жильем.

Суд ранее принял обеспечительные меры в виде запрета Росреестру и Владиславе Финской, жене бывшего топ-менеджера "Норникеля", регистрировать сделки по переходу прав на принадлежащее Финскому движимое и недвижимое имущество.

Под арест попали дом площадью около 2,6 тысячи квадратных метров, два земельных участка площадью около 2,6 гектара в Немчинове, а также три автомобиля — Toyota Land Cruiser 100, Lexus LS460 и Maybach 62. Ранее Финский пытался сначала продать это имущество кипрскому офшору, а затем безвозмездно передать своей жене.

Арбитражный суд Москвы установил также, что Финский в настоящее время вместе с женой и детьми проживает в Майами, штат Флорида. В то же время, финансовый управляющий Финского Михаил Хомяков, посетив имение бизнесмена в Немчинове, не обнаружил там признаков проживания людей.

Суд признал Финского банкротом в феврале 2020 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Leansa Limited. Ранее кредиторы, а кроме Leansa в деле есть требование от связанной с Михаилом Прохоровым компании Daselina Investments Ltd, предлагали Финскому заключить мировое соглашение. Но тот настаивал на признании его банкротом, рассчитывая погасить часть долгов и получить освобождение от неисполненных обязательств.

В марте 2015 года Таганский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере определил Финского, на тот момент члена совета директоров и владельца 1% акций компании "Интергео", входящей в группу "Онэксим", под домашний арест. Однако уже через несколько дней бизнесмен нарушил меру пресечения и скрылся.