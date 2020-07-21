МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Предложенный Минэкономразвития законопроект, предусматривающий изъятие из действующих законов отдельных норм в рамках "регуляторных песочниц" для цифровых инноваций, может повлечь ограничение права граждан на охрану таких чувствительных данных, как состояние здоровья и банковские счета, но, вместе с тем, потенциально создает благоприятные условия для инновационного развития, считает главный юрист IT-компании КРОК Екатерина Пименова.

Минэкономразвития предлагает разрешить участникам так называемых "регуляторных песочниц" для цифровых инноваций (экспериментальных правовых режимов) не применять нормы действующего законодательства о тайне связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебной тайне. Кроме того, согласно предложениям Минэкономразвития, в рамках экспериментальных правовых режимов обработка персональных данных может осуществляться без согласия гражданина в письменной форме. Соответствующий проект закона министерство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Вводимые изъятия могут стать ограничением прав граждан на охрану информации, составляющей банковскую, врачебную тайну, тайну личной жизни. Изъятия коснутся самых чувствительных данных граждан – о состоянии здоровья, о банковских счетах и операциях и тому подобное. Такие данные ранее могли предоставляться без согласия их владельцев в исключительных случаях, предусмотренных законом", — сказала Пименова РИА Новости.

"Вместе с тем, данный законопроект поможет упростить создание и развитие новых медицинских решений с применением технологий искусственного интеллекта. Также потенциально создаются более благоприятные условия для инновационного развития ИИ в рамках экспериментальных правовых режимов и в других отраслях", — добавила Пименова.

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций. Третье чтение запланировано на 22 июля. Проект предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний — экспериментальный правовой режим. В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне.