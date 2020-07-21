Около 130-150 млрд рублей составил ущерб, нанесенный пандемией экономике Подмосковья
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Около 130-150 миллиардов рублей составил ущерб, нанесённый пандемией экономике Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Все, что мы пережили, ударило по нашей экономике где-то на 130-150 миллиардов рублей", — сказал Воробьев в интервью телеканалу РБК.
Он добавил, что ситуацию облегчает возможность заимствований, но бюджетные траты для урегулирования ситуации с коронавирусом остаются значительными.
"Мы стремились достигнуть планки 800 миллиардов в 2020 году", — отметил Воробьев.
https://1prime.ru/News/20200721/831808070.html