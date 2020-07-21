МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минтрансу РФ доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами по стимулированию инвестпроектов в портовой отрасли, сообщил секретариат первого вице-премьера.

Как отмечается в сообщении, во вторник Белоусов провел заседание правкомиссии по транспорту, на котором был рассмотрен вопрос реализации федерального проекта "Морские порты России" Комплексного плана модернизации и развития магистральной инфраструктуры до 2024 года. В мероприятии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих, гендиректор РЖД Олег Белозёров.

"Представивший основной доклад глава Минтранса России Евгений Дитрих сообщил о подготовке проекта законодательных норм, регулирующих взаимные обязательства государства и отраслевых инвесторов в рамках проекта федерального закона "О морских портах". Состоялось обсуждение ситуации с инвестпроектами, входящими в данный раздел комплексного плана", — говорится в сообщении.

Кроме того, с докладами выступили инвесторы, представляющие крупные портовые проекты.

"Подводя итоги совещания, Андрей Белоусов поддержал ряд предложений Минтранса России и поручил ведомству законодательно доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами, создающий необходимые предпосылки и стимулы для своевременной реализации инвестпроектов в портовой отрасли", — отмечается в сообщении.

Федеральный проект "Морские порты" включает 41 мероприятие по развитию портовой инфраструктуры, а также строительство девяти ледоколов и одного аварийно-спасательного судна. Кроме того, запланированы мероприятия по развитию автодорожных подходов.