КИЕВ, 21 июл — ПРАЙМ. Миссия технической поддержки МВФ по вопросам налоговой политики, которая проходила в режиме видеоконференции, завершила работу на Украине, сообщила во вторник пресс-служба министерства финансов страны.

"Двадцать первого июля 2020 завершила работу миссия технической поддержки МВФ по вопросам налоговой политики, которая на протяжении почти трех рабочих недель проходила в режиме видеоконференции при непосредственном участии представителей министерства финансов Украины", — говорится в сообщении.

Миссия занималась анализом последних изменений в налоговом законодательстве, касающихся правил международного налогообложения. Эксперты рассмотрели главные налоговые нововведения в контексте имплементации плана действий BEPS: введение правил контролируемых иностранных компаний, инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот; совершенствование правил признания постоянных представительств; усовершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием.

"Отдельно обсуждались особенности возможной реализации на Украине с учетом опыта других стран программы одноразового добровольного декларирования", — сообщили в министерстве.

Совет управляющих МВФ в начале июня одобрил новую программу кредитной поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила.