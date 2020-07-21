МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Научно-производственная фирма "Политехника" организовывает перекачку водно-дизельной смеси с места аварии на ТЭЦ в Норильске к месту переработки, сообщается на сайте "Норникеля".

"Политехника" ведет работы по организации перекачки водно-дизельной смеси с места сбора до места переработки и утилизации. Уже развернуто 12,2 километров трубопровода, который проложен до озера Лебяжье", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, по состоянию на 21 июля на месте аварии собрано 33 790 кубометров топливно-водяной смеси, в том числе с акватории рек 25 748 кубометров. Кроме того, сорбентом обработано 185,2 километра береговой линии и 361 720 квадратных метров загрязненной территории.

На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 334 человека и 140 единиц техники.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.