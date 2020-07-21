КАЛИНИНГРАД, 21 июл /ПРАЙМ/. Крупнейший калининградский производитель упаковочного материала "Первая картонажная фабрика", которая работает в составе инновационного кластера "Технополис GS", запустил новую производственную линию, благодаря чему удвоит мощности по выпуску тары, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"ООО "Первая картонажная фабрика" (в составе инновационного кластера "Технополис GS") запустило в эксплуатацию вторую линию производства упаковки из литой бумажной массы. Теперь мощности предприятия по производству такой продукции достигают 24 миллионов единиц в год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на предприятии производят упаковку (каретки) для яиц, которая в основном поставляется на экспорт. Фабрика много лет сотрудничает с ведущими польскими птицефабриками и европейскими дистрибьюторами упаковочной продукции. С 2014 года компания поставила в страны ЕС свыше 35 миллионов кареток для яиц.

По информации предприятия, рассматриваются варианты расширения ассортимента продукции: планируется освоить производство упаковки для фруктов, ягод и овощей, начать выпуск одноразовой посуды. Инвестиции в развитие фабрики в ближайшие пять лет могут составить около 0,5 миллиарда рублей, будет создано более 50 рабочих мест.

Российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group запустил в городе Гусеве Калининградской области единственный в России частный инновационный кластер "Технополис GS", который объединяет производственную зону, научно-исследовательский и образовательный центры, бизнес-инкубатор и жилую зону.