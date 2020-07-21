АФИНЫ, 21 июл /ПРАЙМ/. Греции дорого обойдутся выделяемые Евросоюзом средства — на них придётся закупить в богатых северных странах технологии и оборудование, страна попадает под очередной усиленный надзор кредиторов, а расплачиваться за фонд восстановления европейской экономики придётся будущим поколениям. Так греческий политик — бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас прокомментировал РИА Новости итоги саммита Евросоюза.

Лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки": Нидерландов, Дании, Швеции и Австрии — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро как субсидии, 360 миллиардов как займы. Как заявил премьер Кириакос Мицотакис, Греция получит из фонда 32 миллиарда евро — более 19 миллиардов евро субсидий и около 12,5 миллиардов евро кредитов. Деньги выдаются при ряде условий, они пойдут на инвестиции и реформы, в том числе на переход к "зеленой экономике".

СЧЕТ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

"Европейский фонд восстановления – это счет, который европейские лидеры отправляют новому поколению. ЕС через комиссию заимствует у рынков 750 миллиардов евро, которые он затем выделит в виде займов и субсидий государствам-членам Союза. Кредиты ЕС должны быть погашены до конца 2058 года. Для оплаты кредитов с миллионов европейских потребителей будут взиматься налоги, включая цифровые транзакции, выбросы углерода и финансовые транзакции", — сказал Мариас, который является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза.

По его словам, из пакета в 750 миллиардов евро в виде кредитов будут предоставлены 360 миллиардов евро, что увеличит государственный долг стран-получателей.

"Кредиты и субсидии будут предоставляться на строгих условиях, таких как соблюдение условий Европейского семестра и усиленный надзор за Грецией, Кипром и Испанией. Кроме того, государства должны соблюдать правила ЕС о государственном долге и чрезмерном дефиците. Таким образом, несмотря на временное ослабление правил Пакта о стабильности, касающихся дефицита, государствам необходимо обеспечить надежные государственные финансы в среднесрочной перспективе, что ввиду глубокой рецессии из-за пандемии коронавируса означает, что они будут вынуждены принять меры жесткой экономии и корректировки бюджета", — заявил эксперт.

"Европейский семестр" предусматривает конкретные рекомендации наднациональных органов Евросоюза для государств-членов ЕС для проведения национальных реформ, Еврокомиссия дважды в год дает оценку им и под угрозой санкций требует от стран-членов выполнения макроэкономических требований Брюсселя.

ГРЕЦИИ НАПОМНИЛИ О МЕМОРАНДУМАХ

Нотис Мариас считает, что решения Евросоюза по Греции напоминают печально известные меморандумы – соглашения о выделении в период финансового кризиса кредитов. В соответствии с ними Греция не могла проводить самостоятельную политику и обязана была согласовывать все действия с тройкой международных кредиторов. Из меморандумов Греция вышла в августе 2018 года, но остается под программой надзора.

"Специально для Греции действующие условия расширенной программы надзора предусматривают проведение структурных реформ, дерегулирование трудовых отношений, гибкость на рынке труда, сменную и частичную занятость, открытие "закрытых" профессий, устойчивые бюджетные финансы, сокращение "красных" (необслуживаемых) банковских займов, пенсионную реформу, другие сопутствующие меры, которые в значительной степени греческий народ пережил в каменный век меморандумов", — сказал политик.

Он отметил, что по новому соглашению Греция потеряла не менее 3 миллиардов евро из субсидий по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии.

"Из первоначальной суммы в 22,5 миллиарда евро она в конечном итоге получит только 19,5 миллиардов евро субсидий и кредитов на 12,5 миллиардов евро вместо первоначальных 9,5 миллиардов евро, что дополнительно обременяет государственный долг. Также Греция, для того чтобы получить этот пакет в 32 миллиарда евро, должна будет сделать национальный взнос в размере 10 миллиардов евро", — сказал Мариас.

"Субсидии и кредиты должны быть направлены строго на инвестиции и реформы, чтобы стимулировать экономику государств-членов к преодолению экономических последствий пандемии. И в то время, когда "крохи" предоставляются туризму, культуре и сельскому хозяйству, инвестиции должны быть сосредоточены строго на цифровой экономике и "зеленом" росте, что означает, что большая часть субсидий и займов, которые получит Греция, так же, как национальное софинансирование, вернутся в богатые северные страны для приобретения новых технологий и программного обеспечения для приложений искусственного интеллекта, для приобретения механического оборудования, такого как ветряные турбины, солнечные батареи, электромобили, зарядные станции для электромобилей, сооружения переработки отходов и так далее", — заявил политик.

По его словам, для получения финансирования государства должны будут представить соответствующие национальные программы на утверждение Еврокомиссии.

"Распределение средств также будет одобрено комиссией при условии соблюдения всех вышеуказанных строгих условий, в то время как любое государство может заблокировать утверждение выплат, и этот вопрос будет передан в Европейский совет для принятия окончательного решения в течение трех месяцев. будет решаться усиленным большинством", — сказал политик.

"А вишенками на торте является возвращение 3,6 миллиарда евро в Германию, 1,9 миллиарда евро в Нидерланды, 1,06 миллиарда евро в Швецию, 565 миллионов евро в Австрию и 377 миллионов евро в Данию", — заключил Мариас.