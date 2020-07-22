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МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме со своим первым отчетом о работе правительства за 2019 год. Депутаты смогут задать вопросы не только ему, но и вице-премьерам и министрам.

"В отчете председатель правительства коснется самых важных вопросов социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения и реализации национальных целей развития до 2030 года. Среди основных тем – борьба с коронавирусной инфекцией, поддержка и развитие здравоохранения, образования, рынка труда и жилищного строительства, обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, поддержка бизнеса и системообразующих предприятий", — сообщила пресс-служба кабмина.

Кроме того, Мишустин затронет такие направления, как цифровая трансформация государственного управления, реализация Общенационального плана действий и ключевых инфраструктурных проектов, развитие промышленного производства, сельского хозяйства, внутреннего туризма и отрасли информационных технологий, уточняется в сообщении.

В ходе подготовки к отчету парламентарии направили премьер-министру около 200 вопросов, которые по большей части касаются последствий коронавируса — как экономических, так и социальных.

Мишустин был назначен на должность председателя правительства в начале этого года.

Ежегодный отчет правительства в этом году в связи с пандемией пришлось переносить. Изначально депутаты хотели заслушать премьер-министра 15 апреля, но в связи с эпидемиологической ситуацией было решено отложить отчет до 22 июля. В этот день нижняя палата парламента завершит весеннюю сессию.

ВОПРОСЫ ВСЕМ ЧЛЕНАМ КАБМИНА

В этом году депутаты, как сообщил ранее председатель ГД Вячеслав Володин, смогут задать вопросы не только премьеру, но и вице-премьерам, а также министрам. Такой формат, по его словам, позволит лучше понять, как в правительстве видят те или иные проблемы и как планируют их решать.

Володин подчеркнул, что сегодня и у Государственной думы, и у правительства есть понимание, что им необходимо выйти на более эффективный уровень взаимодействия.

"Граждане перед нами поставили эту задачу, поддержав поправки в конституцию, наделяющие дополнительными полномочиями Государственную думу. И в этой связи мы планируем не сводить отчет правительства к выступлению и ответам на вопросы только премьер-министра, будет лучше, если депутаты, задавая свои вопросы, смогут получить ответ не только председателя правительства, но и профильных министров, вице-премьеров", — сказал он.

Спикер Госдумы отметил, что для депутатов отчет правительства — новый этап развития парламентаризма, новый этап реализации норм конституции.

"И мы считаем правильным построить диалог таким образом, чтобы эта ответственность была не только на председателе правительства, но и на министрах, на вице-премьерах", — сказал он.

БОЛЕЕ 130 ВОПРОСОВ ОТ ЕР

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов ранее сообщил РИА Новости, что единороссы направили главе кабмина более 130 письменных вопросов.

Большинство из них основано на общении с гражданами в регионах, их обращениях, уточнил он. Вопросы фракции, по его словам, затрагивают самые разные сферы общественной жизни, экономики, государственного управления, но центральная тема в этом перечне — тема поддержки граждан, социальные вопросы.

По словам Неверова, целый блок вопросов касается реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, поручений главы государства, в частности, по созданию новых мест в школах, детских садах и яслях, модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств, созданию в сельской местности быстровозводимых модульных спортивных залов для занятий спортом школьников и других жителей.

Он добавил, что депутатов также интересует, какие выводы сделало правительство по ситуации с лекарственным обеспечением в 2019 году, когда во многих регионах отмечались перебои с лекарствами, срывы аукционов по закупке лекарственных средств, дефицит препаратов, в том числе жизненно необходимых, и в то же время были "залежи" необходимых лекарств с истекшим сроком годности на складах.

Неверов заметил, что в связи с пандемией коронавируса депутаты также затронули тему необходимости разработки комплексных мероприятий для восстановления здоровья медицинских работников, работавших с пациентами с коронавирусной инфекцией, в частности, ранее во фракции поднимался вопрос о возможности предоставления медработникам бесплатного санаторно-курортного лечения и отдыха.

КПРФ: О ЗАРПЛАТАХ ВРАЧЕЙ И СЛОЖНОСТЯХ УДАЛЕНКИ

Фракция КПРФ к отчету правительства подготовила 14 вопросов (есть в распоряжении РИА Новости) на самые разные темы — от образования и здравоохранения до импортозамещения и деловой активности.

Коммунисты отмечают, что последние события вновь обнажили серьезные проблемы в здравоохранении: сокращение медучреждений, нехватка специалистов и персонала и, по некоторым данным, даже сокращение зарплат медиков. В связи с этим депутаты интересуются, какие меры по улучшению бесплатной медпомощи будет предпринимать правительство в ближайшее время и насколько вырастут реальные доходы медиков.

Особое внимание депутаты фракции обращают на вопрос дистанционного образования. По мнению коммунистов, система "удаленного образования" может быть полезна как вспомогательная в некоторых дисциплинах, но только при постоянном взаимодействии с педагогом. Также фракцию интересует мнение правительства об идее ввести бесплатное питание для всех школьников и сделать бесплатным посещение секций.

Кроме того, коммунисты хотят поговорить с Мишустиным о проблеме низкой рентабельности гособоронзаказа при высоких процентных ставках за кредит и снижении деловой активности на фоне пандемии.

В КПРФ также отмечают, что пандемия коронавируса и закрытие межгосударственных границ вновь сделали актуальной проблему импортозамещения и обеспечения российского рынка товарами и медикаментами отечественного производства. Депутаты интересуются, какие меры предпринимались по стимулированию импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве и какую поддержку оказало государство предпринимателям в решении вопроса замены импорта товарами отечественного производства.

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ": О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА И ПРЕСТИЖЕ ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА

По словам лидера фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, эсеры направили Мишустину более 20 вопросов. Они затрагивают разные темы — образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, ЖКХ и строительство.

Лидер СР напомнил, что в июне фракция предлагала рассмотреть вопрос ликвидации Фонда обязательного медицинского страхования. Миронов отметил, что "Справедливая Россия" предлагает принять за основу бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами и хотела бы узнать мнение Мишустина по этому вопросу.

Еще один вопрос, интересующий фракцию, касается повышения престижа профессии педагогов. По словам Миронова, педагогам должны предоставляться такие же льготы, как и госслужащим.

Вопросы от "Справедливой России" также касаются ставки льготного кредитования малого и среднего предпринимательства.

ЛДПР: О ЛИКВИДАЦИИ БЕЗРАБОТИЦЫ И "УТЕЧКЕ МОЗГОВ"

Фракция ЛДПР подготовила к отчету правительства 19 вопросов (есть в распоряжении РИА Новости), которые затрагивают темы безработицы, пенсий, налогов, развития промышленности и строительства, а также сферу образования и науки.

ЛДПР отмечает, что в ближайшие месяцы предполагается существенный рост безработицы из-за экономического кризиса и банкротства многих малых и средних предприятий. В связи с этим депутаты интересуются, какие меры будут предложены правительством для увеличения числа рабочих мест в регионах, какова позиция кабмина по сокращению количества трудовых мигрантов.

Кроме того, ЛДПР предлагает правительству установить в России пособие по безработице не ниже минимального размера оплаты труда (12,13 тысячи рублей) не только на период кризиса.

Волнует ЛДПР и вопрос дистанционного образования. Фракция поясняет, что коронавирус привел к переходу на онлайн-обучение в российских вузах, и сейчас активно обсуждается возможность работать в таком формате и с начала нового учебного года. Депутаты хотят узнать мнение правительства по инициативе фракции, которой предлагается законодательно закрепить, что 70% вузов будут оказывать очные образовательные услуги, а 30% — удаленные.

ЛДПР отмечает, что в последние годы сокращается количество граждан, занятых в машиностроении и науке, при этом число тех, кто работает в торговле, напротив, растет, что свидетельствует, по мнению депутатов, о несовершенстве политики импортозамещения. Депутаты интересуются у правительства, какие меры будут предприняты для уменьшения миграции из страны молодых ученых и квалифицированных специалистов.

Партия также задала правительству вопрос о возможности снижения НДС, цен на бензин и другие энергоносители и о дополнительном финансировании для формирования транспортной инфраструктуры.

АНАЛИЗ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

В начале июля Володин дал поручение комитету палаты по контролю и регламенту к отчету правительства проанализировать, какие поручения президента еще не выполнены.

По его словам, Госдума из раза в раз сталкивается с одной и той же проблемой, когда президент дает определенное поручение, а исполняется оно спустя годы. В частности, он упомянул поправки в законопроект о нефтеразливах, которые пролежали в министерстве в течение нескольких лет с момента поручения главы государства урегулировать этот вопрос.

Володин отмечал, что "может быть, нам к отчету правительства дать системное поручение комитету по контролю, чтобы они подготовили обзор по всем поручениям президента, которые не выполнены в срок и которые обязывают по-другому строить работу правительство и нас". Он пояснил, что "это, кстати, один из показателей, в том числе, эффективности министерств, как они отрабатывают поручения, и при отчете министров тоже эти вопросы обозначаем".