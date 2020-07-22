МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Около четверти россиян (23%) готовы подрабатывать, чтобы позволить себе крупную покупку, пятая часть (19%) готова взять кредит или микрозайм, показало исследование аналитического центра "Авито Работа", имеющееся в распоряжении РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, как они будут собирать деньги на крупную покупку, большинство респондентов отметили, что будут копить с зарплаты (61%), около четверти – найдут подработку (23%), пятая часть – возьмет кредит или микрозайм (19%), наименьшая доля готовы просить взаймы у родственников (15%) и друзей (6%).

При этом доля людей, готовых найти подработку, чтобы накопить на крупную покупку (более 30 тысяч рублей) среди молодежи 18-24 лет, выше, чем в других возрастных категориях, как и готовность воспользоваться помощью родственников (19%). Среди респондентов в возрастных группах старше 25 лет готовы подрабатывать не более четверти (25%), а люди в возрасте от 55 лет чаще других берут для крупных покупок кредиты и микрозаймы (27%).

Среди совершивших крупную покупку за последний год (66%), треть (29%) воспользовались помощью членов семьи, а 26% — взяли кредит или микрозайм, отмечается в исследовании. Чаще всего (39%) речь шла о покупке крупной бытовой техники, около трети (32%) приобрели цифровую технику, еще 15% оплатили путешествие, 14% купили автомобиль.

Больше всего респондентов, которым хватает на крупные покупки доходов от постоянной работы, в Северо-Западном федеральном округе (51%), а меньше всего — в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (35%). При этом в Сибири и Дальнем Востоке меньше всего людей, которые искали подработку (5%). Респонденты из этих регионов чаще брали кредиты и микрозаймы (40%). Популярнее всего подработка в Северо-Кавказском федеральном округе: там 10% опрошенных уже совершали крупные покупки на доходы от подработки, а 30% намерены это делать при возникновении необходимости.

В Уральском федеральном округе меньше всего тех, кто планирует крупные покупки с основной зарплаты (51%), зато там больше всего полагаются на помощь друзей — в случае необходимости у них возьмут в долг 15% респондентов. К родственникам при необходимости более склонны обращаться респонденты из Южного федерального округа (18%).

Исследование проводилось с 13 по 15 июля 2020 года среди 10 тысяч респондентов старше 18 лет со всей России.