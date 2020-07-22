(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Грады стараться — Депутаты меняют содержание и механизм принятия основных документов развития городов — Генпланы развития городов ждут революционные изменения: в них появятся территории с неопределенным функционалом (в настоящее время они могут быть, например, жилыми или промышленными), а сами градостроительные документы могут приниматься вообще без карт размещения городских объектов.

— Для тех, кому за 2030 — Национальные цели развития и нацпроекты приводятся к реальности путем увеличения сроков — Опубликован указ президента Владимира Путина, дополняющий и изменяющий майский указ 2018 года о национальных целях развития и устанавливающий цели до 2030 года.

— Фонд без флангов — Бизнес выступил против создания единой госструктуры для борьбы с экологическим ущербом — Как стало известно "Ъ", крупная промышленность резко раскритиковала создание единого ликвидационного фонда для устранения экологического ущерба. Он задумывался как способ решения проблем брошенных активов обанкротившихся недропользователей.

— Дух и цифра закона — Над обращением криптовалют Госдума поработает творчески — В принятый во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах попал ряд положений из законопроекта о цифровой валюте, который предполагал практически полный запрет на ее обращение в России.

— Европе добавили солидарности — Страны ЕС смогли согласовать план восстановления экономики — Главы стран Евросоюза по итогам рекордно продолжительного очного саммита в Брюсселе согласовали бюджет на 2021–2027 годы и план восстановления экономики после пандемии коронавируса.

— Денег нет, но есть поправки — Вложения в инфраструктуру поддержат улучшением регулирования — В ближайшие три года бизнесу не стоит рассчитывать на бюджетные деньги в качестве инвестиций при реализации своих инфраструктурных проектов, сообщил вчера на форуме РССП первый замглавы Минэкономики Андрей Иванов.

— Пятнадцать лет по зонам — Институт ОЭЗ продолжает вызывать споры — Сегодня одному из самых "старых" преференциальных режимов для работы бизнеса в России — особым экономическим зонам (ОЭЗ) — исполняется 15 лет. Курирующее ОЭЗ Минэкономики оценивает эффективность этого института весьма высоко и намерено развивать его дальше.

— Севастопольские коммунисты остаются без подписи — КПРФ готовится к бойкоту выборов губернатора — Севастопольские коммунисты грозят бойкотом назначенных на 13 сентября внеочередных губернаторских выборов, если до них не будет допущен их кандидат.

— К миллиардам Алексея Шапошникова не нашлось претензий — Мосгордума не будет проверять декларацию своего спикера — Комиссия Мосгордумы по контролю за сведениями о доходах не будет проверять достоверность деклараций спикера думы Алексея Шапошникова, заработавшего за 2019 год почти 2 млрд руб.

— Семейному устройству не хватает рекомендаций — Волонтерам, родителям и опекунам разрешили посещать детские дома — Роспотребнадзор разъяснил требования к опубликованным санитарным правилам, которые, в частности, продлевают режим изоляции в связи с коронавирусной инфекцией в сиротских учреждениях до 2021 года.

— Сергей Фургал становится беззащитным — Двух адвокатов экс-губернатора следствие отвело из-за конфликта интересов — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) приступил к отводу адвокатов обвиняемого в убийствах и покушениях экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

— В полиции хотят сажать по протоколам — Генпрокуратура не поддержала законопроект МВД об упрощении уголовного разбирательства — Как стало известно "Ъ", МВД разработало законопроект о введении так называемого особого порядка досудебного производства.

— "Сегодня эту организацию вряд ли можно назвать клубом единомышленников" — Бывший генсек ОБСЕ Томас Гремингер о том, что случилось с организацией и нужна ли она вообще — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конце минувшей недели осталась фактически без руководства.

— В IT не заметили проблем с конкуренцией — Минэкономики раскритиковало инициативу ФАС — С критикой законопроекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС), предлагающего усилить конкурентное регулирование IT-отрасли, вслед за участниками рынка и Минкомсвязью выступило Минэкономики.

— Минудобрения пошли на доработку — Госдума вернула законопроект об их перевалке на второе чтение — Госдума после нескольких лет рассмотрения не смогла принять законопроект, упрощающий складирование минудобрений в российских портах, и отправила его на доработку до 1 сентября.

— Фуд-холлоуин — На гастрорынках показался кризис — Начавшийся кризис вынуждает операторов фуд-холлов пересмотреть часть своих проектов. Так, Zemskiy Group решила закрыть часть своих заведений Eat Market из-за невозможности договориться с собственниками помещений.

— Картам не идут клиенты — Сегмент пока не может выбраться из кризиса — Восстановление выдачи кредитных карт идет значительно медленнее, чем в других сегментах, например, в потребительском кредитовании. Перелом в динамике не произошел даже на фоне восстановления работы офисов банков.

— Штрафы сорвались с блока — Ленинградской АЭС простили опоздание — "Совет рынка" готов простить "Росэнергоатому" срыв сроков запуска нового энергоблока на Ленинградской АЭС-2. Компании грозили штрафы за опоздание ввода мощности в размере 360 млн руб., но регулятор согласился перенести проект на два месяца.

— Сосновскому заводу нашли инвестора — "Каспийская энергия шельф" заходит на верфь — Для банкротящегося Сосновского судостроительного завода в Кировской области, чьим основным кредитором три года назад стала структура "Ростеха" "РТ-Капитал", нашли инвестора.

— Из "Ролана" выселяют зрителей — Государство ищет для кинотеатра нового арендатора — Управляющее федеральным имуществом ФГУП "ФТ-Центр" выставило на торги здание кинотеатра "Ролан" на Чистопрудном бульваре Москвы. Арендовавшая его кинокомпания "Парадиз", управляющая сетью "Пять звезд", не выдержала обязательств по аренде, государство же хочет повысить плату еще в 2,5 раза.

— Девелопер уходит под воду — Михаил Кенин вложился в добычу водорослей — Совладелец девелоперской ГК "Самолет" Михаил Кенин инвестировал в новый бизнес. Он стал совладельцем Архангельского водорослевого комбината (АВК), который связан с партнерами предпринимателя по "Русской аквакультуре".

— Новая Москва растеряла покупателей — Цены на новостройки растут там по-столичному — Разница в цене между жильем в новостройках в старых границах столицы и Новой Москве постепенно сглаживается: жилье на присоединенных территориях стало дорожать быстрее.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Национальные цели стали доступнее — Задачи государственного развития приблизились к реальности — Национальные цели, утвержденные президентским указом, охватывают экономику, социальную сферу, демографию, цифровизацию, экологию, инфраструктуру и другие направления развития на ближайшие 10 лет.

— "Русгидро" увеличивает долгосрочную инвестпрограмму более чем на треть — Капзатраты компании заложат в тарифы на электричество — "Русгидро" (61,2% – у государства), один из крупнейших в стране энергохолдингов, предложила увеличить пятилетнюю инвестпрограмму.

— Данные 23 000 россиян проверят на предмет двойного голосования по поправкам в Конституцию — Сведения о нарушителях передадут в МВД — На заседании 21 июля ЦИК принял постановление, согласно которому будет проведена проверка данных россиян, которые могли проголосовать два раза во время голосования по поправкам в Конституцию 25 июня – 1 июля.

— Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста — Михаил Дегтярев пообещал встретиться с протестующими позже — Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Это 10-й день протестов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.

— ЕС договорился о фонде восстановления экономики и семилетнем бюджете — Для этого потребовались многодневные переговоры — Четвертый день саммита Евросоюза (ЕС), посвященного планам восстановления экономики, завершился 21 июля в Брюсселе. Встреча европейских лидеров – первая с момента объявления карантина в марте – ознаменовалась крайне тяжелыми переговорами между членами союза.

— Путин подписал закон о финансовых маркетплейсах в России — Доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли в 2019 году выросла до 64,7% — Доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли в 2019 г. выросла до 64,7%, сообщил Банк России в аналитической справке во вторник.

— ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100 — Ранее компания отказалась, несмотря на наличие заказа, от создания его уменьшенной версии — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию "Ростех") рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.

— "Платформа" может купить здание завода Efes в Москве — Группа хочет перестроить его в городской склад — Группа "Платформа" договаривается о приобретении здания завода Efes, расположенного на ул. Подольских Курсантов в районе Западное Бирюлево, рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки.

— Агрегатор такси Gett привлек $100 млн — Деньги нужны компании для экспансии на корпоративном рынке и подготовки к IPO — Gett привлек инвестиции в размере $100 млн от новых и существующих инвесторов, рассказал "Ведомостям" представитель компании.

— В России унифицируют регулирование табачных изделий, электронных сигарет и вейпов — Некурительная продукция – пэки и пастилки – будет запрещена — Госдума единогласно приняла во втором чтении пакет изменений в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

— Железная руда обогнала золото по темпу роста цены — С начала года руда подорожала на 21%, а золото – на 19% — Рыночная стоимость железной руды, которая с 2010 г. определяется индексом Platts IODEX (сравнительная оценка спотовой цены на физически поставляемую железную руду, содержащую 62% железа, 2,25% глинозема, 4% кремнезема и 0,09% фосфора), превысила $112 за 1 т и вплотную приблизилась к рекордным значениям годичной давности в $120 за 1 т.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Пять задач на десять лет — Владимир Путин определил национальные цели развития России — "Российская газета" публикует подписанный президентом указ о национальных целях развития России до 2030 года. В Кремле его назвали судьбоносным. Этот стратегический документ по сути формирует "образ будущего" страны и задает ключевые показатели на 10 лет вперед.

— Рубль не забывается — Нотариусы смогут в режиме онлайн находить наследство в банках — Нотариат запустил новый цифровой сервис: при оформлении наследства счета людей, ушедших из жизни, будут разыскиваться в режиме онлайн. Сейчас к системе подключен один из самых крупных российских банков, в перспективе поисковая сеть распространится и на другие банки.

— Освободите помещение — Минстрой поддержал отмену исковой давности по делам о подвалах и чердаках — Вернуть подвалы, колясочные и другие общие помещения в собственность жителей многоквартирных домов будет проще. В Госдуме рассматривается законопроект об отмене исковой давности по таким делам, а минстрой собирается привлечь к этому процессу Госжилинспекцию.

— Няня с дипломом — Где и как будут учить домашних воспитателей детей — Сегодня своей очереди на поступление в ясли ожидают сотни тысяч детей в возрасте до трех лет. Возможность решить эту проблему появилась благодаря национальному проекту "Демография".

— Энергетика места — Президент обсудил с главой "РусГидро" ситуацию на Дальнем Востоке — Владимир Путин предложил поговорить о результатах работы: "Уже за полгода можно подводить итоги". "И по сравнению с прошлым годом, как вы смотрите", — предложил он.

— Бур и натиск — Нефтяникам предложено готовиться к росту добычи после кризиса — Восстановление мировой экономики неизбежно приведет к росту потребления нефти, поэтому необходимо продолжить работу по налоговому стимулированию нефтедобывающих компаний. Об этом сказал вице-премьер Юрий Борисов в ходе коллегии минэнерго.

— Признался в любви — Врио губернатора Хабаровского края впервые обратился к хабаровчанам — Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, как и пообещал накануне президенту страны, незамедлительно вылетел в регион. Во вторник он прибыл в Хабаровск и прямо в аэропорту рассказал о ближайших шагах.

— В удобный день — Принят закон о трехдневном голосовании на выборах — Государственная Дума приняла закон, который дает возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Депутаты отметили, что новые нормы повысят легитимность результата, ведь свой выбор сможет сделать большее количество граждан.

— Вакцина почти готова — Две группы военных успешно испытали средство против коронавирусной инфекции — Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов официально подтвердил, что вакцина против COVID-19, разработанная военными вирусологами вместе с представителями Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, фактически готова.

— Команду ставят на поток — В России запущена программа обучения городских управленцев — ВЭБ.РФ и бизнес-школа "Сколково" запустили обучение управленческих команд для 100 крупнейших городов России. В нем примут участие мэры, заместители губернаторов и другие ключевые региональные и муниципальные чиновники. Ожидается, что всего подготовку пройдут 500 управленцев.

— Льготы вышли на лед — Бизнес привлекут в Арктику системой преференций — Для бизнеса, который готов вкладываться в проекты по развитию Арктической зоны, создана базовая система преференций. На это потребовалось полтора года, заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время онлайн-брифинга.

— Ближе к центру — Валерий Фальков встретился с учеными — Во время двухдневного визита в Новосибирск глава минобрнауки Валерий Фальков посетил экспериментальное производство Института ядерной физики СО РАН, встретился с учеными и ректорами новосибирских вузов. Им он рассказал о новой программе стратегического академического лидерства.

— Кадры на старте — Дмитрий Медведев обсудил программу "Единой России" с начинающими политиками — Проект "ПолитСтартап" показал хороший кадровый потенциал для партии "Единая Россия", считает ее председатель Дмитрий Медведев. Он сам выступил в роли одного из наставников для начинающих политиков и пожелал кандидатам на осенних выборах не быть равнодушными к проблемам людей.

— План осмотра — За качеством медуслуг будут следить по-новому — Минздрав разработал новый порядок организации и проведения контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Он определяет, как будут проверять медицинские и фармацевтические организации. Документ опубликован для общественного обсуждения.

— Закон защитит границу — Проект о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом прошел второе чтение — Действия, направленные на отчуждение территорий России, а также призывы к этому будут считаться экстремистскими. Ответственность смогут понести не только россияне, но и иностранцы. Законопроект об этом Госдума приняла во втором чтении.

— Трубки сброшены — Мошенники не смогут подменять чужие телефонные номера — С осени 2020 года россияне смогут звонить на территории Беларуси по домашним тарифам. Несмотря на пандемию COVID-19, проект по отмене роуминга на территории Союзного государства удастся завершить к 1 сентября 2020 года, уверены в Минкомсвязи.

— Суда и следствия — Минтранс придумал, как снизить аварийность на воде — Назначать проверки безопасности судов будут в зависимости от их возраста и произошедших аварий. Порядок назначения проверок на основе риск-ориентированного подхода разработал Минтранс. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

— Первый экологичный — Грузовики российского производства выйдут на дороги Европы — В России начали производство грузового тягача Mercedes-Benz Actros экологического класса Euro-6. Это позволит российским международным перевозчикам использовать тягач отечественной сборки для зарубежных транспортных перевозок.

— Совсем тронулся — На юге Москвы пойман сексуальный извращенец — На юге столицы стражи правопорядка задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в серии нападений на девушек. Физических увечий нападавший дамам не наносил, чего не скажешь про моральные.

— Охрана хозяина — В Арктике начинаются авиаучеты белых медведей — Десять тысяч километров тестовых авиаучетов белых медведей — таков масштаб стартующей в Арктике научной экспедиции "Хозяин Арктики". Летать самолеты-амфибии начинают между архипелагом Новая Земля и полуостровом Таймыр.

— Один в поле воин — Судья из Краснодара продолжает бороться за свое честное имя — На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей досрочно прекратила полномочия судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Поводом для решения стало ее отсутствие на рабочем месте в некоторые дни 2016-2019 годов.

— По делам и честь — В шорт-лист премии "Глобальная энергия-2020" попали только иностранцы — Неожиданным оказалось решение Международного комитета премии "Глобальная энергия" в отношении списка претендентов на эту награду в 2020 году. Среди 15 включенных в шорт-лист кандидатур по трем раздельным номинациям нет ни одного ученого или специалиста из России.

— Симпатия к врагу — Жителя Казани будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" — Центральный аппарат Следственного комитета объявил об окончании расследования уголовного дела против жителя Казани, который поставил на сайт "Бессмертного полка" фото Гитлера.

— Шито-крипто — В России можно будет купить криптовалюту, а купить что-нибудь на нее — уже нет — Со следующего года в России можно будет проводить сделки с криптовалютой, но одновременно запрещается использовать ее как средство платежа. Таким образом, криптовалюты приобретут статус в целом стандартного финансового актива и станут способом для вложения свободных денег — в том числе и для неискушенных инвесторов.

— Путали следы — Восемь "ореховских" бандитов предстанут перед судом — Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов "ореховской" ОПГ, которое в ближайшее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд.

— Добавили взятку — Уволенному генералу МВД вменили новую статью УК РФ — Следственный комитет РФ утяжелил обвинение бывшему первому замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александру Мельникову.

— Намаз по дороге — Военная полиция РФ контролирует движение на трассе М-4 — Во вторник наши солдаты и офицеры обеспечили безопасный проезд колонны гражданских автомобилей по стратегической трассе М-4 в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщил представитель военной полиции РФ Виталий Мироненко

— Пятерка! — Монголия, Сербия и Узбекистан пополнили список стран, где будут работать российские учителя — Еще три страны пополнили список государств, куда в новом учебном году поедут российские педагоги учить в школах русскому языку, математике, физике, химии и другим предметам. Это Монголия, Сербия и Узбекистан.

— Рыбе ищут, где лучше — Печень трески разгрузят от излишнего регулирования — Печень трески, изготовленная прямо на судах-охлажденщиках, вернется на прилавки российских магазинов. Росрыболовство инициировало поправки в закон, которые должны восстановить возникшую полтора года назад несправедливость.

— Захватчик с диагнозом — На Украине уголовник взял в заложники пассажиров маршрутки — В центре украинского города Луцк в Волынской области уголовник с психиатрическим диагнозом захватил в заложники по разным данным от 10 до 20 пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту "Берестечко-Красниловка".

— Корона разжалует бифитеров — Стражам лондонского Тауэра грозит сокращение — Коронавирус добрался и до британских традиций: впервые за последние пять с лишним веков под угрозой сокращения оказались церемониальные стражи лондонского Тауэра — так называемые бифитеры.

— 100 дней на зачистку — Введет ли Трамп федеральных силовиков в Чикаго и Нью-Йорк — Стремящийся к переизбранию Дональд Трамп, у которого в запасе остается чуть более ста дней до завершения президентской кампании в США, преисполнен решимости как можно скорее навести порядок в погрузившейся в хаос антирасистских протестов Америке.

— Кому нужен Гришка — Чтобы выполнить требования закона, мини-зоопарку надо избавиться от медведя — На Дону разгорелся скандал из-за четырех медведей в мини-зоопарке. Он попал под прицел надзорных органов после сообщения в социальных сетях о якобы плохом содержании в нем животных.

— Мне кильку в томате — В Дагестане возродили выпуск знаменитых консервов — В акватории Каспийского моря Дагестана наращивают вылов кильки и других видов рыб. На прилавках после долгого перерыва появилась знаменитые с советских времен консервы "Килька в томатном соусе".

— По закону все — Житель Омска отстоял свое право на соблюдение режима самоизоляции — Отстаивать свое право на соблюдение режима самоизоляции пришлось жителю Омска Александру Яковлеву. В итоге его иск к городскому Центру занятости населения Центральный районный суд Омска удовлетворил и официально признал мужчину безработным.

— Стартап в зачет — На чем мечтают делать деньги современные школьники — Сегодня они продают виртуальных роботов-помощников, завтра — печатают на 3D-принтере футуристичные светильники. План продаж, рынок сбыта, реклама, бухгалтерия, налоги… Им нет еще и восемнадцати, но победители конкурса "Мой первый бизнес" уже запускают свои стартапы.

— Полюс холода перегрелся — Международная группа ученых срочно занялась изучением арктической аномалии — Полюс холода в Верхоянске прогрелся до плюс 38 градусов! Это стало шоком даже для сторонников теории глобального потепления. Ведь именно здесь, в одном из самых холодных мест на земле, была когда-то зафиксирована самая низкая температура — почти минус 68 градусов Цельсия.

— Так учат летать самолеты — МС-21-300 экзаменуют водой — ОАК наращивает программу испытательных полетов новейшего пассажирского МС-21-300: в них участвуют четыре экспериментальных самолета. Два из них оборудованы пассажирскими кабинами на 163 и 211 мест соответственно.

— Недотрога Железистая — Помочь ботаникам теперь может каждый садовод, рыбак и путешественник — Профессор Жак Паганель из романа "Дети капитана Гранта", чье имя стало собирательным образом ученого-натуралиста, был бы несказанно удивлен, узнав, какую коллекцию дикорастущих смогли собрать за полтора года инициаторы онлайн-проекта "Флора России".

— Попали в десятку — Россия поднялась в престижной базе научных публикаций — Данные публикационной гонки в международной базе данных Scopus показывают: Россия пятый год подряд упорно поднимается в престижном рейтинге, превысив значение в 115 тысячи публикаций.

— Молодец, как огурец — Российские ученые создают биопестициды для защиты растений от вредителей — Ученые Тюменского государственного университета занялись созданием экологически чистых средств защиты растений от болезней. Работа выполняется в Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня Тюменской области, Ханты-Мансийского округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

— Гаджет и красотка Сьюзен — Как удаленка может изменить человека — Группа ученых оценила, как через 25 лет может выглядеть человек, полностью перешедший на домашний режим работы. В результате эксперимента "родилась" Сьюзен — модель удаленного сотрудника будущего.

— Плыли мосты и гаражи — Накануне сильный ливень обрушился на уральский город Нижние Серги — Из-за обильных осадков реки вышли из берегов и устремились на городские улицы. Был введен режим ЧС, в городе отключили электроэнергию и воду. На помощь местным спасателям отправилась подмога из Екатеринбурга. Ведутся восстановительные работы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Пошел по этапам: станет ли "Полиоксидоний" лекарством против СOVID-19 — Российский иммуномодулятор исследуют по международному протоколу ВОЗ при лечении новой коронавирусной инфекции — Российский препарат "Полиоксидоний" прошел первый этап испытаний по международному протоколу ВОЗ при лечении СOVID-19.

— Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров — Схема с содержанием стариков в обмен на их квартиры сегодня часто оборачивается криминалом, говорят эксперты — В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.

— "Природный источник коронавируса давно найден" — Вирусолог Михаил Щелканов — о российских и китайских летучих мышах, роли панголинов и предках SARS-CoV-2 — Уже ясно, что XXI век будет посвящен постоянному мониторингу серьезных биологических угроз, включая коронавирусы. Ведь ни одной подобной природно-очаговой инфекции человечество еще не победило, рассказал в интервью "Известиям" заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.

— Отпускной режим: россияне урезали расходы на отдых на 20% — Больше всего туристы экономят на авиабилетах и проживании — Россияне на 20% сократили расходы на отпуск, заявили "Известиям" в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Согласно его статистике за июнь и июль, число отдыхающих уменьшилось до 30% от общего числа — год назад в это время отпуска брали до 50% работающих граждан.

— Тарифный раунд: ЦБ попросит у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы — Расширение полномочий регулятора потребовалось после введения Сбером платы за внутрибанковские операции — Противостояние ЦБ и Сбербанка выйдет на новый уровень осенью 2020-го. Регулятор намерен попросить у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы внутри одной финансовой организации, рассказали "Известиям" в Банке России.

— Сдать в резерв: станет ли аренда иностранных нефтехранилищ мировым трендом — Решившиеся на это страны рискуют энергетической безопасностью, считают эксперты — На фоне заполнения мировых хранилищ нефти некоторые страны планируют переходить на хранение черного золота в резервуарах других государств. Первой может стать Индия — власти уже рассматривают варианты размещения сырья в американских хранилищах.

— Не кончится лето: метеорологи ожидают теплой осени — Обильные дожди прекратятся в августе — Дожди, которые буквально обрушились на Центральную Россию, скоро должны прекратиться, пообещали "Известиям" в центре "Фобос". Ожидается, что оставшаяся часть лета будет теплой — с температурой выше климатической нормы, а дефицит осадков достигнет 20%.

— Контейнер с прицелом: боевые модули ВМФ протестируют до конца лета — Испытания ракетных систем для универсальных кораблей пройдут на Северном флоте — До конца лета российский ВМФ начнет испытания новых боевых модулей. Речь о системах вооружения и специальном оборудовании, которые собраны внутри обычных морских контейнеров.

— Узнает мир спасенный: Минфин даст деньги на борьбу с фейками о войне — Средства будут направлены на публикацию архивных документов и опровержение попыток исказить историю — В ближайшие три года из федерального бюджета впервые будет специально профинансирована программа противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. Об этом говорится в методических материалах Минфина ("Известия" с ними ознакомились).

— Осень покажет: названы 15 регионов-лидеров по мерам поддержки экономики — Готовность субъектов оказывать содействие бизнесу может снизить глубину падения местных экономик на 2-3 п.п — Сразу 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Об этом говорит рэнкинг, который подготовили аналитики Национального рейтингового агентства.