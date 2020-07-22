МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5 862, до 789 190, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 862 в 83 регионах, в том числе 25,9% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 789 190 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 638, в Свердловской области — 234, в Ханты-Мансийском автономном округе — 221, Нижегородской области — 217, Санкт-Петербурге — 186.

Также зафиксировано в Мурманской области — 183, Алтайском крае — 183, в Ямало-Ненецком АО — 175.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калининградской области (7), Еврейской АО (2) и Севастополе (1).

За сутки в России выписаны 9 669 человек после COVID-19, за все время выздоровели 572 053 человека.

За сутки умерли 165 человек с коронавирусом, за все время — 12 745.