МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Сбербанк одобрил российскому бизнесу по программе кредитования под 0% ссуд примерно на 45 миллиардов рублей, а по программе кредитования под 2% — 193 миллиарда рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"По программе льготного кредитования под 0% Сбербанк одобрил почти 23 тысячи заявок на сумму около 45 миллиардов рублей. Таким образом, на Сбербанк приходится примерно половина всех беспроцентных кредитов, предоставленных бизнесу для поддержки в период пандемии по этой госпрограмме. По другой программе кредитования под 2% мы одобрили более 100 тысяч заявок на 193 миллиарда рублей", — рассказал он.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что по данной программе банки заключили около 40 тысяч договоров на сумму около 93 миллиардов рублей.

Однако затем российские власти решили запустить вторую программу — кредиты под 2% на поддержку занятости. По условиям, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны — эти расходы возьмет на себя государство.

Вторая программа стала крайне популярной, в результате чего правительство несколько раз увеличивало лимиты на такие ссуды. В настоящее время лимит по программе составляет 468 миллиардов рублей.