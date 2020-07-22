МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что основные средства от штрафа "Норникеля" за разлив топлива в Норильске должны быть направлены на экологическую ситуацию в регионе.

Ранее Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые, в частности, позволяют зачислить возмещения от "Норникеля" за ЧП в Норильске в федеральный бюджет.

"По ущербу — вы знаете сумму, которую на сегодняшний день компетентные органы предъявили — 147 миллиардов. Сейчас пока разбираются в судах. Но если мы будем в этом смысле не учитывать бюджетную обеспеченность регионов, сложно будет. Возникнет нехорошее желание в бюджет заработать денег путем возмещения ущерба. Это тяжелая ситуация", — сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

"Но без сомнения, основные средства, я считаю, при формировании бюджета, при формировании соответствующих лимитов бюджетных обязательств должны быть направлены на соответствующую экологическую ситуацию именно там, где случилась беда, или в регионы, которые рядом", — добавил он.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.