МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Решение об увеличении скоростного лимита со 130 км/ч до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс может быть принято в течение ближайшего месяца, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Я думаю, что в течение ближайшего месяца мы, скорее всего, это решение (об увеличении скоростного лимита – ред.) примем. Мы провели уже несколько консультаций с ГИБДД, мы посмотрели это в части проекта безопасные и качественные дороги. Мы рассматриваем точно этот вариант на трассе М11 до Санкт-Петербурга и рассматриваем этот вариант на М4 — трасса "Дон", — сказал Хуснуллин журналистам.

Глава "Автодора", в доверительном управлении которого находятся платные дороги в России, Вячеслав Петушенко в начале июля говорил, что планируется постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч.

Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до тех же 150 км/ч на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье и добавил, что на обходе Лосево и Павловска сначала будет режим 110 км/ч, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 км/ч и после этого — до 150 км/ч, причем не только на этом участке, но и на других отрезках платной трассы М4 "Дон".

В конце июня глава Минтранса РФ Евгений Дитрих говорил, что вопрос увеличения допустимой скорости проезда по ЦКАДу с предварительно согласованных 130 км/ч до 150 км/ч будет решен до конца года.