МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Минтруд предлагает расширить перечень товаров и услуг, которые россияне смогут покупать на деньги от государственной социальной помощи: список могут пополнить одежда, обувь, а также товары и услуги для дошкольного и школьного образования, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предполагает в рамках оказания субъектами РФ государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального бюджета следующие изменения: расширение перечня товаров и услуг, которые гражданин может приобретать для удовлетворения текущих потребностей в рамках реализации иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас перечень ограничен товарами первой необходимости, лекарственными препаратами, услугами по лечению, прохождению профилактического медосмотра, стимулированию ведения здорового образа жизни, дошкольного образования. Такое ограничение не позволяет, например, купить одежду и обувь, а также товары и услуги, нужные школьникам из семей, получающих соцпомощь. Согласно проекту, получатели госпомощи смогут приобретать одежду, обувь, а также обеспечивать потребности в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

Кроме того, проект предлагает разрешить использовать полученные от государственной соцпомощи средства на приобретение материально-производственных запасов, имущественных обязательств на праве аренды (не более 15% от назначаемой выплаты), необходимых для предпринимательской деятельности.

На данный момент получатели ограничены в использовании средств. Например, гражданин, желающий открыть швейную мастерскую, не может приобрести на праве аренды необходимую коммерческую площадь или сопутствующие расходные материалы, которые являются неотъемлемой частью данного вида экономической деятельности.

"При этом предлагается установить ограничение по объему средств, которые могут быть израсходованы гражданином на приобретение имущественных обязательств на праве аренды в размере не более 15% от назначаемой гражданину выплаты в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в целях исключения злоупотребления данной возможностью", — уточняется в пояснительной записке.