23 июля (Dow Jones). Американская валюта в среду снижалась уже четвертую сессию подряд, отражая опасения инвесторов по поводу роста числа инфицированных коронавирусом во многих штатах США. Ослабление доллара содействовало ралли таких драгоценных металлов, как золото и серебро.

Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость валюты США против 16 других валют, снизился на 0,1%, до 89,73, продолжая недавнюю негативную динамику. Во вторник индекс завершил торги на самой низкой отметке с начала марта и примерно на 7,5% ниже мартовского пика.

Увеличение числа заразившихся коронавирусом в США вредит доллару, поскольку инвесторы полагают, что некоторые стран Европы и Азии, более эффективно борющиеся с пандемией, имеют и более позитивные экономические перспективы.

Ослабление доллара указывает на изменение ситуации после длительного периода укрепления американской валюты. В последние годы доллар оставался устойчивым, поскольку экономика США, как казалось, была намного сильнее многих других развитых экономик.

Теперь же падение доллара приводит к росту активов других классов, включая драгоценные металлы. Деноминированные в долларах активы при ослаблении американской валюты становятся более доступными для держателей других валют.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото в среду подорожали на 1,1%, до 1865,10 доллара за тройскую унцию, что является максимальным уровнем закрытия за почти девять лет. Котировки золота теперь лишь немного ниже исторического максимума закрытия 1891,90 доллара, достигнутого в 2011 году.

Фьючерсы на серебро тоже продолжили расти в цене, прибавив 7,4% и достигнув 23,144 доллара за унцию, почти 7-летнего максимума. С начала недели этот драгоценный металл прибавил в цене более 17%.

Другая причина ослабления доллара и роста котировок драгоценных металлов заключается в том, что инвесторы ожидают ускорения инфляции вследствие масштабных стимулирующих мер, реализуемых правительствами и центральными банками по всему миру. По мнению трейдеров, рост потребительских цен может привести к обесцениванию бумажных денег и повысить привлекательность золота и серебра в качестве активов, сохраняющих свою стоимость в долгосрочной перспективе.

Все факторы, оказывающие давление на доллар и способствующие росту котировок драгоценных металлов, связаны с более стремительным распространением коронавируса в США, стране, которая наиболее сильно влияет на рынки, подчеркнул Джеймс Стил из HSBC.

Более слабый доллар также влияет на котировки активов-убежищ, таких как гособлигации США, поскольку снижает стоимость хеджирования риска падения американской валюты для инвесторов из других стран. Доходность американских долговых бумаг, имеющая обратную корреляцию с их ценами, в последние несколько недель колебалась в узком диапазоне.

Трейдеры также обеспокоены, что недавняя динамика валют и сырьевых товаров отчасти вызвана действиями инвесторов, ориентирующихся на индикаторы момента. Такие инвесторы покупают драгоценные металлы просто потому, что те растут в цене, и ставят на дальнейшее снижение доллара. В сложившейся ситуации котировки активов могут быть подвержены быстрым разворотам.

Между тем фьючерсы на нефть WTI завершили день с понижением менее чем на 0,1%, по 41,90 доллара за баррель, поскольку официальные данные показали неожиданный рост нефтяных запасов в США.

Некоторые аналитики опасаются, что зарождающееся восстановление спроса на топливо может замедлиться в регионах, где число случаев заражения коронавирусом продолжает расти, и поэтому нефть торгуется в пределах недавнего торгового диапазона. Тем не менее, котировки восстановили часть позиций, утраченных в 2020 году, и по итогам сессии вторника достигли максимума с начала марта.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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