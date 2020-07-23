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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Отчет о проделанной заботе — Состоялся отчет правительства Госдуме за 2019 год, который премьер-министр Михаил Мишустин, возглавивший исполнительную власть уже в 2020 году, использовал для презентации социально-экономической программы правительства. Основная идея доклада — переход от патерналистской модели государства к сервисной, правительство продемонстрировало это на примере своей работы в условиях коронавирусной эпидемии и дало понять, что в рамках "национальных целей развития" в основном намерено придерживаться той же стратегии на созданном правительством-предшественником экономическом фундаменте.

— В нашу гавань заходили тарифы — На фоне падения грузооборота и доходов от портовых сборов ФГУП "Росморпорт" просит ускорить принятие их предельных ставок, а также впервые с 2016 года проиндексировать тариф. Рост цен, по замыслу компании, коснется только загранплавания. В основном индексация будет ниже инфляции (3%), но в ряде случаев сборы вырастут гораздо больше. В отрасли считают, что на фоне масштабного кризиса в отрасли из-за пандемии это приведет к серьезным потерям судоходных компаний. Эксперты называют предложенную "Росморпортом" схему логичной, но считают, что его инвестпроектам нужна не столько индексация тарифов, сколько господдержка.

— Хакерам подкинут стволы — До конца 2020 года Росгвардия получит IT-платформу, которая позволит отслеживать все гражданское оружие в стране от завода до прилавка, а также упростит выдачу разрешений на его покупку и хранение. Предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android. Разработка платформы обойдется в 540 млн руб. из нацпрограммы "Цифровая экономика", ее созданием занимается государственный НИИ "Восход". Владельцы гражданского оружия положительно оценивают цифровизацию, но специалисты по информационной безопасности указывают на риски утечки данных.

— От Конституции до коронавируса — В среду прошло последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы. В 2020 году в работе парламента явно преобладали две темы — инициированные президентом поправки к Конституции и борьба с пандемией коронавирусной инфекции и ее социально-экономическими последствиями. Эксперты в оценках депутатских заслуг разделились: одни хвалят Думу за беспрецедентные меры по поддержке граждан и экономики, другие ругают за резкое ограничение избирательных прав граждан.

— Оппозиция ушла на каникулы — Мосгордума VII созыва в среду провела последнее заседание весенней сессии. Первый год нового созыва городского парламента, в котором оппозиция увеличила свое представительство с 7 до 20 мест, запомнился рекордной длительностью заседаний, руганью спикера Алексея Шапошникова в прямом эфире и выражением ему недоверия рядом оппозиционных депутатов из-за доходов почти в 2 млрд руб. Впрочем, законопроекты мэрии и "Единой России" по-прежнему одобряются большинством голосов, а ни один законопроект оппозиционеров поддержан не был.

— Промышленность притормаживает на разгоне — Первые июльские оценки активности в обрабатывающей промышленности свидетельствуют, что российские компании переоценили скорость выхода экономики из "коронакризиса". По данным опросов Института Гайдара, в этом секторе стали вновь снижаться планы выпуска, а также ухудшаться прогнозы по спросу и найму работников. Впрочем, инвестиционные планы предприятий продолжили развивать тренд на оптимизм. Вероятно, на фоне медленного восстановления внешнего спроса компании продолжают надеяться на скорый приход в экономику бюджетных инвестиционных вливаний.

— Исаак Калина закончил московское образование — Вчера вечером в команде Сергея Собянина произошла одна из самых значительных отставок — ушел глава департамента образования Исаак Калина. Он продержался на этой должности десять лет и провел ряд весьма болезненных реформ, главной из которых стало слияние школ в масштабные образовательные комплексы. Опрошенные "Ъ" эксперты выставили "эпохе Калины" абсолютно противоположные оценки: министр просвещения Сергей Кравцов хвалит его за те решения, которые ругают в профсоюзе "Учитель".

— Наблюдатели получили совет — В Общественной палате (ОП) создан координационный совет по общественному контролю за голосованием, к работе которого планируют привлечь политические партии. На первое заседание совета пришли представители восьми партий, включая две парламентские — "Единую Россию" и "Справедливую Россию". В администрации президента отмечают, что общественное наблюдение является теперь одним из профильных направлений работы ОП.

— Российских военных медиков перебросили на новый фронт — Ситуация с COVID-19 в Центральной Азии продолжает ухудшаться. В Киргизию, где за месяц число случаев заболевания увеличилось почти в восемь раз, Россия направила десятки врачей и гуманитарную помощь на сумму около 150 млн руб. Непростая обстановка и в других странах региона. В некоторых из них были введены и продолжают действовать жесткие карантинные меры. И лишь Туркмения по-прежнему выбивается из общего ряда: там до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

— "Украсть у самого себя невозможно" — Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Сергей Степанов рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину подробности расследования уголовного дела экс-министра Михаила Абызова, обвиняемого с соучастниками в организации преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности, хищениях и отмывании похищенного. По версии следствия, будучи чиновником, господин Абызов продолжал скрытно руководить крупным бизнесом, а совершив многочисленные преступления, оказался в СИЗО.

— Карантин закончен, а следствия все нет — После двухнедельного карантина журналист Иван Сафронов, которого ФСБ обвиняет в госизмене, впервые встретился в СИЗО "Лефортово" со своими адвокатами. Арестованный рассказал, что бросил курить, начал получать газеты "Коммерсантъ" и "МК", читает "тюремную" книгу Михаила Ходорковского и ежедневно отвечает на приходящие ему письма. Из-за болей в спине его посетил невролог.

— Демократы превысили пределы обороны — Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет: решение принято со значительным перевесом голосов — за него проголосовали как демократы, так и многие республиканцы. Наиболее интересными положениями законопроекта стали не бюджетные расходы, а другие требования, в том числе антироссийские. Из-за некоторых из них президент США Дональд Трамп пригрозил наложить на закон вето.

— Букмекерам запретили неспортивное поведение — Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий условия работы букмекеров. Они должны будут принимать ставки только на спортивные события, а также не смогут держать "спящие" лицензии. Больше всего это ударит по бизнесу одного из лидеров рынка — BingoBoom, а также отпугнет иностранных игроков, ожидают эксперты.

— Скорые признали макроавтобусами — Как выяснил "Ъ", из-за некорректных формулировок постановления правительства №719 о локализации решение, каким видом транспорта будут машины скорой помощи, при госзакупках принималось в ручном режиме. Так, скорые на базе Ford Transit с 1,7 тыс. баллов локализации, которых недостаточно для закупок LCV, после обсуждения с вице-премьером Юрием Борисовым отнесли к автобусам, используя стороннюю классификацию. Неконкретность формулировки требований по локализации создает сложности не только при распределении закупок, но и при подтверждении уровня локализации в целом.

— Лакомые куски "Шоколадницы" — На фоне масштабного кризиса на ресторанном рынке внутренние изменения ждут одного из крупнейших игроков — ГК "Шоколадница". Как стало известно "Ъ", основные владельцы бизнеса Александр Колобов и Симан Поваренкин решили поделить активы, которые также включают сети "Кофе Хауз", "Ваби Саби", компанию ArenaFoodsCatering и партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express. Изменения могут негативно отразиться на темпах развития собственных заведений группы.

— Инвестбанкиры заработали на долгах — Второй квартал стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, худшим за последние два года. По данным компании Refinitiv, их комиссионные доходы составили $54 млн, из которых около половины принес рынок долгового капитала. Российские эмитенты воспользовались благоприятной конъюнктурой на рынке долгового капитала на фоне "обнуления" ставок ведущими центральными банками. Впрочем, банкиры ожидают роста активности эмитентов уже осенью.

— Ипотеке прописали страхование — ЦБ подготовил концепцию регулирования ипотеки, которая предполагает страхование недвижимости, здоровья и жизни заемщика силами банков. Против ряда ее положений выступали и банкиры, и страховщики, но регулятор не пошел им навстречу. По мнению ЦБ, новые правила позволят снизить стоимость ипотеки, однако банкиры предупреждают, что компенсируют эти потери.

— В Набережных Челнах установят исключительную турбину — "Татэнерго" удалось согласовать проект модернизации Набережночелнинской ТЭЦ с использованием нелокализованной газовой турбины. Компания планирует примерно за 1,5 млрд руб. купить для станции невостребованную турбину ГТЭ-160, произведенную по лицензии Siemens, но долгие годы хранившуюся на складе. Для этого правительству нужно специально менять правила модернизации старых ТЭС. Компания рассчитывает на хороший финансовый эффект, считают аналитики, поскольку получит платежи за мощность и высокую загрузку при низкой себестоимости.

— Lazarus оживилась в России — "Лаборатория Касперского" обнаружила, что в России активизировалась известная северокорейская хакерская группировка Lazarus. Она атакует через приложения для трейдеров криптовалют, чтобы красть информацию для доступа к кошелькам и биржам, а также собирает исследования и промышленные данные: скорее всего, ее особенно интересуют военно-космическая сфера, энергетика и IT. Интерес к биткойнам может объясняться потребностью Северной Кореи обойти санкции, полагают эксперты.

— Граждане не отравились путешествовать — Ограничения передвижения граждан, введенные в связи с пандемией COVID-19, мешают аптечным сетям заработать на одной из немногих обычно растущих летом категорий препаратов — лекарствах от отравлений. Из-за снижения числа туристических поездок и возможностей для отдыха на природе продажи таких препаратов с начала года сократились почти на 13% и продолжают падать. Выправить положение осенью за счет других препаратов аптекам будет сложно из-за снижения доходов населения и кампании по вакцинации против гриппа.

— "Эволюция" автолизинга — Компания "Эволюция", близкая к концерну "Россиум" и группе компаний "Регион", займется автолизингом. Для этого в нее может прийти бывшая команда из одного из лидеров сегмента — компании "Каркаде". Основным направлением деятельности будет работа с дилерскими центрами. Однако время входа в бизнес для новой лизинговой компании не выглядит удачным. Кризисные явления в отрасли и высокая конкуренция могут потребовать существенных капитальных вложений в развитие, полагают участники рынка.

— Кредиты пойдут на корм креветкам — Дальневосточный союз предприятий марикультуры (ДВ СПМ) предложил Росрыболовству разработать для участников рынка кредиты со ставкой 1–2% годовых и отсрочкой погашения долга. Идею в союзе обосновывают тем, что необходимость больших капитальных затрат и длительный срок окупаемости проектов аквакультуры тормозят развитие отрасли. Программа позволила бы привлечь в отрасль до 20 млрд руб. и увеличить выпуск продукции на порядок.

— Просчитать рыночные иски — Под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности, критерии которой становятся все шире, чаще всего оказываются руководители обанкротившихся предприятий. Причем нередко их заставляют отвечать не только за действительно недобросовестное поведение, как, например, вывод активов в пользу аффилированных лиц, но и за обычное ведение бизнеса с убытками. Что суды считают обычным деловым риском, а что выносят за его пределы и как на ситуацию повлияет мораторий на банкротства, выяснял "Ъ".

— "Наказывают тех, кто потешается над участниками банкротной процедуры" — О том, почему руководители обанкротившихся компаний все чаще привлекаются судами к субсидиарной ответственности, какие ошибки допускают директора и как можно снизить риск предъявления к ним претензий в банкротстве, "Ъ" рассказала советник юрфирмы Saveliev, Batanov & Partners Юлия Михальчук.

— "Если директор не передает документы, нужно привлекать к ответственности" — Какие действия руководителей компаний, признанных банкротами, чаще всего расцениваются как недобросовестные и почему бессмысленно уничтожать документы должника, "Ъ" рассказал арбитражный управляющий Алексей Кочетов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как сотовые операторы зарабатывают на данных об абонентах — "Билайн бизнес" (структурное подразделение "Вымпелкома") открыл бесплатный доступ к сервису экспресс-аналитики больших данных, рассказала "Ведомостям" представитель компании Анна Айбашева. Воспользоваться маркетинговым инструментом "Анализ аудитории" могут все желающие, в том числе абоненты других операторов связи, добавила она.

— Мишустин добавит регионам устойчивости — В своем отчете перед Госдумой в среду глава правительства Михаил Мишустин пообещал привести параметры бюджетов регионов "к устойчивому уровню по мере улучшения ситуации в экономике". При этом премьер предупредил, что "по итогам года размер дефицита, объем госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, у регионов может превысить установленные соглашениями о реструктуризации долгов показатели".

— Как Госдума переписывала Конституцию и меняла избирательное законодательство — Нынешнему, седьмому созыву Госдумы осталось работать год – выборы планируется провести осенью 2021 г. Представители "Единой России" заявляли, что партия на следующих выборах хочет получить конституционное большинство. В ходе этой сессии Госдуме удалось избежать принятия поправки о досрочных выборах, несмотря на то что с такой инициативой в марте при обсуждении законопроекта о поправках в Конституцию выступил единоросс Александр Карелин.

— США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров — Официальным поводом для закрытия китайского консульства в американском Хьюстоне, о чем стало известно 22 июля, стала защита интеллектуальной собственности и личных данных, принадлежащих гражданам США. Как сообщил телеканал CNN, госсекретарь США Майк Помпео заявил о поручении президента Дональда Трампа прекратить "злоупотребления китайской стороны" и "дать компартии Китая четкие представления о том, как она должна вести себя в отношении США".

— Правительство выплатит кэшбэк за туры по России — Туристам, путешествующим по России, вернут часть расходов на путевки. Правительство в текущем году выделит на эти цели 15 млрд руб., сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин. "Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах", – заявил глава правительства на слушаниях в Госдуме.

— Почему Philip Morris сможет рекламировать IQOS в Америке — У гендиректора Philip Morris International Андре Каландзопулоса парадоксальная работа. С одной стороны, как гендиректор Philip Morris он должен увеличивать продажи. С другой – он постоянно отговаривает покупать свою продукцию. "Продажи сигарет падают по всему миру, и мы собираемся ускорить это падение", – заявил он в интервью ВВС в прошлом году. Philip Morris ведет рекламные кампании вроде той, что пару лет назад поразила англичан: "Philip Morris знаменита своими сигаретами. Каждый год многие курильщики отказываются от них.

— Производителя косметики Natura Siberica могут лишить прав на товарные знаки — Компания "Эн+ рециклинг" подала иск к компании "Первое решение", основному юридическому лицу производителя косметики "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Shop, Planeta Organica, Natura Siberica, на это обратил внимание The Bell. Сумма иска, согласно документам Арбитражного суда, ‒ 4,5 млрд руб. Иск подан в мае, в отношении 65 товарных знаков "Первого решения" уже введены ограничительные меры.

— Автовладельцев избавят от недолива топлива на АЗС — Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ Р) "Колонки топливораздаточные", он вступит в силу с 1 октября, сообщил "Ведомостям" замглавы ведомства Алексей Кулешов. По его словам, положения документа должны минимизировать возможность умышленного недолива топлива.

— Бизнес предупредил о рисках при производстве разливного пива — Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась в Минфин с замечаниями к новым поправкам в закон о регулировании алкогольного рынка. Одна из них допускает "производство и оборот алкогольной продукции только в потребительской упаковке, обеспечивающей возможность визуального определения факта ее вскрытия", сказано в ее письме.

— Бывший директор СТС снимет сериал для видеосервиса Megogo — Space Production снимет спортивный сериал "Последний аксель" для видеосервиса Megogo, сообщили "Ведомостям" сооснователь продюсерской компании Дарья Легони-Фиалко и гендиректор видеосервиса Виктор Чеканов. Легони-Фиалко ‒ бывший директор СТС (флагманский канал одноименного холдинга), ее партнер по студии Екатерина Ласкари также работала на этом канале.

— Россияне распробовали беспроводные наушники — Продажи беспроводных наушников в России за первые шесть месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в деньгах и штуках на 52%, следует из материалов "Связного". Имеются в виду гаджеты, поддерживающие Bluetooth, уточняется в них. Всего в России в январе – июне было продано 3,7 млн беспроводных наушников на сумму 15,5 млрд руб. По словам представителя "Связного", в общих продажах таких аксессуаров они заняли 35% в натуральном выражении (в деньгах – 73%).

— Европа заменяет уголь и газ солнцем и ветром — 22 июля аналитический центр Ember (Великобритания) неожиданно опубликовал отчет о состоянии рынка электроэнергетики стран ЕС в первом полугодии 2020 г., хотя предыдущие семь лет этот отчет выходил только с годовыми показателями. Ember торопился сообщить о преодолении знакового рубежа – впервые в истории доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ, ветер, солнце, вода и биомасса) в генерации электричества в Европе превысила долю ископаемого топлива (угля и природного газа).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Премьера премьера — Главной темой отчета о работе правительства, с которым Михаил Мишустин выступил в Госдуме, стала борьба с последствиями пандемии. Сейчас важно перезапустить экономический рост и работать на достижение обновленных национальных целей, отметил премьер.

— Отпуск с доплатой — Россияне получат обратно часть суммы за туры, купленные до конца года в любой регион страны. Программа стартует в начале августа. Тур должен быть не менее чем на пять ночей и стоимостью не менее 25 тысяч рублей.

— Возьмут в семью — 24 июля вступает в силу закон, расширяющий число случаев, когда российское гражданство можно получить в упрощенном порядке. Изменения, в частности, коснутся жителей Беларуси и Украины, а также иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ и имеют в нем общих детей.

— Папа за маму — В Подмосковье предложили назначить пособия отцам-одиночкам. В регионе решили исправить существующую в законодательстве коллизию, так как на сегодняшний день пособия получают только одинокие матери. "Это будет хорошая поддержка отцовства", — отмечают депутаты.

— Запутались в показаниях — Июльское повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги всегда вызывает много вопросов. На "Деловом завтраке" в "РГ" эксперты объяснили все нюансы этого повышения и рассказали, как проверить, правильно ли вам начислили квартплату.

— Пенсия без хлопот — Современные сервисы должны быть понятны и доступны гражданам. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Пенсионного фонда Максимом Топилиным. Президент и его собеседник обсудили организацию работы по социальным выплатам, в том числе услуги в электронном виде.

— Бензину откроют границы — Минэнерго предложило досрочно снять запрет на импорт в Россию бензина, дизтоплива и авиационного керосина. Проект постановления об этом отправлен в правительство. Сразу после его подписания запрет будет снят.

— Отметят по добру — Ассоциация юристов России дополнила высшую юридическую премию "Юрист года" специальной номинацией: за защиту трудовых и социальных прав. Престижная награда присуждается каждый год лучшим правоведам страны: ученым, практикам и законодателям.

— Лучше больше — Многодневное голосование — удобная форма, которая понравилась избирателям, но для ее успешного внедрения необходимо внести ряд изменений в законы и инструкции. В частности — расширить квоты для наблюдателей.

— Годы свое возьмут — В Совфеде предложили ограничить несовершеннолетних в получении займов. По мнению авторов инициативы, в силу возраста они не могут полностью осознавать все условия договора займа и последствия его заключения.

— Проследят за здоровьем — В ОНФ сообщили об отставании работы в регионах по возведению и вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на селе. "Мы увидели недостатки по срокам строительства, ввода в эксплуатацию и лицензирования ФАПов", — сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ доктор Леонид Рошаль.

— Жать стало лучше — Уборочная кампания в 2020 году проходит штатно, прогнозы по урожаю зерновых будут выполнены, сообщили в Минсельхозе. Ведомство рассчитывает в этом сезоне собрать 122,5 млн тонн зерна. Аграрии стремительно нагоняют отставание, сложившееся на юге страны из-за засухи.

— По тревоге — на полигоны — В Минобороны РФ поводят итоги внезапной проверки боевой готовности войск. Об окончательных результатах генералы наверняка еще расскажут, но уже сейчас известно: этот экзамен военные успешно выдержали.

— О средней зарплате, гаражной амнистии и вакцине — После выступления Михаила Мишустина с отчетом в Госдуме депутаты задали главе правительства вопросы. Народные избранники спросили о вакцине против коронавируса, о мерах поддержки граждан и бизнеса, о развитии высоких технологий, о гаражной амнистии и многом другом.

— Пароходами? Караванами! — Месяцы самоизоляции подогрели интерес россиян к автотуризму. По словам экспертов, караванеры вносят вклад в экономику не меньше, чем классические туристы, но высокий приток денег от них лишь в тех регионах, где созданы необходимые условия.

— Газ проник в военный бюджет — Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, к которому прилагаются поправки против газопроводов из России. ЕС оказывается перед жестким выбором: попасть под санкции либо признать свою зависимость от Вашингтона.

— Школа деловой жизни — Зарегистрироваться в качестве самозанятых и получить налоговый вычет смогут российские старшеклассники, которые займутся предпринимательством. Соответствующий законопроект разрабатывают в Минэкономразвития.

— Семья напополам — Если имущество невозможно реально разделить, то суд должен решить, кто остается хозяином, а кто уходит, получив денежную или иную компенсацию. Соответствующее предписание сделал Второй кассационный суд.

— 40 дней и в суд — Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова поступило в Пресненский районный суд Москвы. Ранее сообщалось, что Ефремов и его адвокаты закончили ознакомление с материалами дела.

— Перекрыли реку — После сильнейшего потопа в уральском городе Нижние Серги начался "разбор полетов". Глава МЧС России, прилетевший сюда накануне, о причинах произошедшего ответил коротко: "Это погода". Но у прокуратуры свой взгляд на ситуацию.

— Добегался — Следственный комитет объявил о серьезном продвижении в расследовании уголовного дела об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной. На территории Грузии задержан один из соучастников Иван Кочетков.

— Врачебный десант — В среду на нашу авиабазу в киргизском Канте прилетел военно-транспортный самолет Ил-76. Он доставил в южную республику медицинское оборудование и армейских врачей, которые окажут местным коллегам помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

— Собаки в долгу не останутся — Любителей домашних животных должен порадовать законопроект, подготовленный председателем Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Автор документа предлагает запретить коллекторам забирать домашних любимцев за долги их хозяев.

— Строят и лечение улучшают — Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" до конца года в России построят пять новых детских больниц, а через два года — их будет уже сорок. За процессом создания современных и уютных поликлиник понаблюдали корреспонденты "РГ".

— Дольют акцизов — С 2021 года водка, коньяк, бренди подорожают. Индексация цен связана с повышением ставок акцизов на алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9 процентов, а также инфляцией. Но повышение цен не будет существенным.

— Фиговый листок — Каждое пятое такси в Москве нельзя считать безопасным. Такие выводы были сделаны по итогам совместного рейда МАДИ и столичной ГИБДД. В частности, у водителя может не оказаться путевого листа, а это значит, что он не проходил положенный медосмотр.

— Вирусу вопреки — Объем производства обрабатывающей промышленности Москвы с января по июнь этого года не только не сократился, но показал рост — он превысил аналогичный прошлогодний показатель на 3,6%. А некоторые отрасли показали взрывной рост. Например, мыла и чистящих средств в июне произвели в пять раз больше, чем год назад, а лекарств выпустили на 40% больше.

— Цена жизни — Ежедневно в СМИ и соцсетях просят о помощи больным детям на дорогостоящую операцию или лекарства. Как выясняется, во многих, даже самых сложных случаях, эту помощь обязано оказывать государство, но чиновники на местах под разными предлогами отказывают в этом.

— Вертолет для спецназа — В России к летным испытаниям приступил новый вертолет для подразделений специального назначения. Эта машина создана на базе Ми-8, но имеет ряд отличительных характеристик. В небе новую машину, которая получила название Ми-8АМТШ-ВН, будут проверять на маневренность, устойчивость и управляемость.

— Почти закончили — Мосгорсуд 22 июня отменил постановление о продлении ареста бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова и направил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

— Оборона в заложниках — Президент США Дональд Трамп может наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если он будет принят Конгрессом в его текущей форме. В документе законодатели вновь укрепили фундамент антироссийской внешней политики.

— Похороны под канонаду — По крайней мере 15 человек получили ранения в результате перестрелки, завязавшейся в процессе похорон в американском городе Чикаго. Пятеро из них — мужчины, десять — женщины, все в возрасте от 21 до 65 лет.

— Корона для фермеров — Благодаря запрету на ввоз импортной продукции, введенному из-за коронавируса, перманентно страдающий от войн и терроризма Ирак впервые за последние десятилетия смог обеспечить себя продукцией сельского хозяйства. Более того, теперь он даже предлагает помидоры, баклажаны и картофель на экспорт: немного, по 500 тонн каждой культуры, но все же). Об этом сообщает издание Al-Monitor.

— Лицо под запретом — Власти Австрии, где еще 15 июня минздрав отменил обязательное ношение масок в магазинах, музеях и школах, решили вновь ужесточить санитарные требования. Как объявил канцлер Австрии Себастиан Курц, с пятницы граждане не смогут появляться в торговых центрах, банковских и почтовых отделениях без защитных респираторов.

— Япония спасает туризм — В Японии начала действовать программа поддержки внутреннего туризма Go To Travel, которую власти запустили, чтобы поддержать местную индустрию путешествий, пострадавшую от пандемии. Инициатива подразумевает частичное субсидирование расходов путешественников на проживание и питание во время поездок по стране. На ее осуществление власти выделят 1,7 трлн иен (около 15,7 млрд долларов).

— Хайли лайкли, сэр — Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств вмешательства России в референдум о выходе Британии из ЕС, Лондон не передумал искать "руку Москвы". Такими страшилками в Соединенном Королевстве пытаются серьезно расширить возможности спецслужб.

— Президент надел поводок — Благополучное разрешение ситуации в Луцке с захватившим заложников уголовником Кривошем вызвало у граждан неоднозначную реакцию. Украинцы хотят понять, как себя повела бы государственная машина, будь требования террориста не столь смехотворными.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сомнительному верить — Рост черных списков банковских клиентов замедлился — в 2019 году число новых "отказников" уменьшилось по сравнению с 2018-м почти на 30%, говорится в отчете Росфинмониторинга ("Известия" с ним ознакомились). Это означает, что кредитные организации стали более эффективно отслеживать схемы отмывания денег и реже блокировать "подозрительные" операции. Также банки реабилитировали в три раза больше клиентов. В финансовых организациях "Известиям" подтвердили тенденцию.

— В Думе о лучшем — Россияне смогут получить кэшбэк при оформлении турпутёвок внутри страны до конца года. Такую возможность анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин во время отчёта кабинета министров в Госдуме. В Российском союзе туриндустрии "Известиям" сообщили, что программа заработает уже с 15 августа, а список участвующих регионов будет дополнительно увеличен в октябре. Нынешний отчёт правительства стал 12-м за время существования этой практики. Для Михаила Мишустина это первое такое выступление в парламенте в качестве главы кабинета министров, сформированного в январе.

— Багровые реки — Разрушение хранилища дизельного топлива в Норильске могло произойти из-за постоянных многолетних протечек — они вызвали загрязнение грунта, которое привело к развитию в почве аборигенных микроорганизмов, питающихся соляркой. Учёные выдвинули гипотезу: выделяемое большим количеством бактерий тепло стало причиной оттаивания вечной мерзлоты и дестабилизации свай, что находятся под резервуаром.

— Полоса — препятствие — В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы составят от 3 до 15 тыс. рублей. Законопроект уже направлен на обсуждение в правительство. Эксперты согласны: байкеры часто создают аварийные ситуации на дорогах.

— "Индия не верит в торговую войну" — Экономические последствия пандемии коронавируса побудили индийские власти активизировать развитие внутреннего потенциала страны, однако это никоим образом не охладило интереса Нью-Дели к дальнейшему укреплению сотрудничества с другими государствами. В этом "Известия" заверил посол Индии в России Венкатеш Варма. Дипломат также рассказал о том, как страна, занимающая третью строчку в мире по числу случаев заболевания COVID-19, справляется с эпидемией и ее последствиями, повлияла ли эта непростая ситуация на контакты Нью-Дели и Москвы и о том, есть ли противоречие в оборонном сотрудничестве Индии с Россией и США.

— Войдите в настрой — Преимущество нового врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва — его инженерное образование и спортивные качества, считают в Законодательной думе региона. Временно исполняющий обязанности после указа президента немедленно вылетел в Хабаровск и приступил к работе. Тем не менее эксперты отмечают: пока новоиспечённый губернатор не может найти общий язык с жителями края и находится с ними на "разных волнах".

— Хорошо забытое — В Испании зарегистрирован резкий скачок заражений COVID-19. В Каталонии местные власти заново ввели ограничения, в том числе и в туристической Барселоне. С 20 июля во Франции ношение маски стало обязательным во всех закрытых помещениях. В Италии идут разговоры о продлении карантина, который официально должен закончиться 31 июля. В разговоре с "Известиями" жители Европы отметили: пока паники среди местного населения нет, но разговоров о приходе второй волны становится всё больше.

— С мамой на рынок — Низкие ставки по вкладам, развитие цифровых сервисов и свободное время в период самоизоляции подтолкнули молодых инвесторов к выходу на фондовый рынок. Об этом "Известиям" рассказали представители крупных брокерских и управляющих компаний. По их словам, доля клиентов моложе 30 лет выросла до 30% по сравнению с докризисным уровнем. Обычно это люди, располагающие относительно небольшими свободными средствами — до 100 тыс. рублей.

— Магазин в домене — Распространение коронавируса придало серьёзное ускорение развитию розничной онлайн-торговли. Её обороты, согласно официальной статистике, выросли в мае в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ритейлеры стали максимально активно выходить в онлайн-сегмент. Спрос на новые доменные имена (большинство из них созвучно известным брендам) вырос на 60%. Причём 37% покупателей доменов открыли интернет-магазины, а 24% сделали сайты-визитки.

— Ответ в окне — Минкомсвязи предложило выделить 26,4 млрд рублей на создание Центров управления регионов (ЦУР). В каждом субъекте появятся офисы — единое окно, которое будет получать и обрабатывать жалобы граждан, поступающие в электронном виде в госструктуры по всей стране. Причём в ЦУР соберут не только обращения с официальных порталов, сайта госуслуг и горячих линий, но и упоминания в соцсетях и жалобы в мессенджерах. Предполагается, что это позволит найти самые болезненные точки и, решив проблемы, предотвратить их повторное появление.